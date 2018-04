Masz zdjęcie do tego tematu?

Biedronka rozdaje darmowe produkty. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, Biedronka przygotowała wyjątkową gratkę dla swoich klientów. Już we wtorek 10 kwietnia 100 różnych produktów będzie objętych rabatem 100 proc. Z promocji będzie można skorzystać przy zakupie min. 5 różnych artykułów z listy objętej akcją.

BIEDRONKA 100 - ZOBACZ LISTĘ PROMOCYJNYCH PRODUKTÓW

cukier biały 1 kg,

mleko UHT 1,5 % i 3,2% Mleczna Dolina,

woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,75 l,

pieczarki w opakowaniu 500 g,

polędwica sopocka Kraina Wędlin 140 g,

pierogi z mięsem Swojska Chata 400 g,

ręcznik kuchenny Mila 2 rolki

We wtorek 10 kwietnia klienci Biedronki będą mogli jeszcze bardziej zaoszczędzić podczas codziennych zakupów. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakupienie w ten dzień min. 5 różnych artykułów z listy towarów objętych akcją. Dzięki temu klient otrzyma voucher o wartości zakupionych produktów biorących udział w promocji, którego maksymalna wartość może wynieść 50 zł. Każdy voucher będzie można wykorzystać jednorazowo w maju (2-30 maja) na zakupy o wartości min. o 1 zł wyższej niż wartość vouchera. Podczas jednych zakupów można użyć jednego vouchera.To oznacza, że klient otrzyma dodatkowe pieniądze do wykorzystania, kupując co najmniej pięć różnych produktów z listy podanej poniżej.– Chcemy być bliżej naszych klientów i razem z nimi celebrować ważne momenty. W setny dzień roku, w którym Polska obchodzi 100 lat odzyskania niepodległości , proponujemy naszym klientom promocję, jakiej jeszcze nie było. Tym samym nasze motto „codziennie niskie ceny” przynosi teraz jeszcze więcej korzyści – mówi Dorota Wrotek-Gut, dyrektor ds. komunikacji marketingowej w Jeronimo Martins Polska.Produkty objęte akcją, zostaną oznaczone specjalną etykietą, dzięki której będzie je można łatwiej znaleźć na sklepowych półkach. Regulamin akcji znaleźć można TUTAJ Akcja promocyjna obejmuje 100 produktów spożywczych z głównych kategorii. Wśród artykułów, na które można otrzymać rabat 100 proc. są m.in.: