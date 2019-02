Black Friday 2018. Kiedy jest? Gdzie są zniżki? [LISTA SKLEPÓW]

Black Friday 2018 - kiedy wypada?

Przypadające w tym roku na 23 listopada święto zniżek przyciąga do sklepów stacjonarnych i internetowych miliony osób. Dlatego to właśnie wtedy, a także w dniach poprzedzających, firmy wysyłają do klientów miliony wiadomości informujących o promocjach.

Black Friday 2018 - zniżki na wybrane produkty

Zanim klienci w trakcie Black Friday trafią do sklepów - czy to internetowych czy stacjonarnych - zwykle wcześniej dostają informację o tym, na jakiego typu oferty specjalne mogą w tym dniu liczyć. Najczęściej są to zniżki na cały asortyment sklepu lub na wybrane produkty.

Black Friday we wszystkich krajach odbywa się zawsze tego samego dnia. Czarny Piątek wypada w tym roku 23 listopada.

Black Friday 2018. Taniej w sklepach stacjonarnych i internetowych

Sprzedawcy, jak co roku, liczą na rekordowe zyski z Czarnego Piątku (sama nazwa ma swój początek w czarnym kolorze atramentu, jakim księgowi w USA zapisywali zyski - czerwony oznaczał straty) oraz następujących po nim dni kolejnych. Klasyczne obniżki cen, darmowa wysyłka towaru, gratisy, rabaty na kolejne zakupy to najpopularniejsze sposoby, jakim sprzedawcy próbują nakłonić klientów do zakupów. Polacy chętnie korzystają z takich promocji, co potwierdza fakt, że w ostatnim roku aż 79 proc. z nas wykorzystało obniżkę ceny do zakupienia produktu (dane z raportu dot. badania „Promocje lubiane mimo wad” wykonanego w 2017 r. przez instytut ARC Rynek i Opinia).

Black Friday 2018. Niektórzy cały rok czekają na ten dzień

W Polsce czarny piątek dopiero raczkuje, a promocje pozostawiają jeszcze wiele do życzenia. Amerykanie cały rok czekają na tzw. Black Friday (Czarny Piątek) - pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia w USA i ostatni piątek listopada. Kiedy wszyscy przetrawią już dziękczynnego indyka, masowo biegną do centrów handlowych i sklepów, które co roku oferują olbrzymie zniżki. Promocje sięgają nawet 70 proc., nic więc dziwnego, że ludzie koczują pod drzwiami już od czwartku.

W Czarny Piątek w amerykańskich sklepach można doświadczyć prawdziwie drakońskich scen. Dosłownie - do 2015 r. podczas zakupów zginęło 7 osób, a 98 zostało rannych. Jednak mimo kontrowersji, od początku lat dwutysięcznych Black Friday jest dniem, który na dobre wpisał się w amerykańską tradycję i wytworzył wokół siebie otoczkę święta. Corocznie w ten dzień sklepy rejestrują największe zyski.

Black Friday 2018 - m.in. te sklepy wezmą udział w akcji [LISTA SKLEPÓW]