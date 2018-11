Black Friday 2018 w Biedronce. Promocje na Black Friday w Biedronce

Black Friday 2018 w Biedronce: zniżki, promocje

Biedronka podczas Black Weekendu (Black Friday) oferuje swoim klientom obniżki na ubrania. Warunkiem uzyskania 50 proc. rabatu jest kupno dwóch wybranych produktów z kategorii odzież i obuwie.

Black Friday 2018 w Biedronce: promocja od 23 listopada do 25 listopada 2018

Akcja Promocyjna we wszystkich sklepach Biedronki prowadzona jest od 23 listopada do 25 listopada 2018 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów produktów.

W akcji na Black Friday 2018 w Biedronce w promocji będzie dostępnych aż... 2,8 tysiące produktów.

Black Friday w Biedronce [LISTA PRODUKTÓW]

Buty zimowe dziecięce

Komplet zimowy dziecięcy

Kurtka dziecięca ocieplana

Kombinezon niemowlęcy

Skarpety head

Botki skórzane damskie

Buty zimowe męskie

Bokserki męskie head

Rękawiczki zamszowe

Polar sportowy damski lub męski

Kurtka damska lub męska

Black Friday 2018: coraz więcej sklepów przyłącza się do akcji

Black Friday to święto zniżek, rabatów i promocji, odbywające się w pierwszy piątek po Dniu Dziękczynienia, symbolicznie rozpoczynające świąteczny sezon zakupowy. Właśnie podczas tej amerykańskiej tradycji klienci wydają miliardy dolarów na przecenione towary. A z roku na rok Black Friday zyskuje coraz większą popularność na całym świecie.

Z analizy Cloud Technologies wynika, że łowcy okazji szukają wyprzedaży głównie w godzinach popołudniowych (ponad 32 proc. ruchu od 18 do 23) - po pracy czy szkole, co pokrywa się z czasem spędzanym przez przeciętnych użytkowników internetu. Choć warto zwrócić uwagę, że wyraźne ożywienie następuje również po północy, do około 2 w nocy.

Black Friday to wydarzenie sprzedażowe, którego popularność każdego roku rośnie. Klienci mają coraz większą świadomość, jak wiele mogą zaoszczędzić korzystając ze zniżek, które oferowane są nie tylko w piątek, ale często przez cały weekend aż do poniedziałku nazywanego Cyber Monday. Firmy natomiast właśnie na ten okres planują wzmożone aktywności marketingowe. W tym roku gorączka zakupów przypada na 23 listopada

Black Friday to zwyczaj zakupowy, który dotarł do Europy ze Stanów Zjednoczonych. Za oceanem tradycją stało się, że pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia to dzień, w którym Amerykanie tłumnie ruszają już na przedświąteczne zakupy. Co ciekawe to zakupowe szaleństwo nie kończy się tylko na piątku, a przenosi również na kolejne dni weekendu, a nawet wydłuża się do tzw. Cyber Monday, gdyż właśnie w poniedziałek, po Black Friday, spodziewane są największe promocje w sklepach internetowych.

Sprzedawcy liczą na rekordowe zyski z Czarnego Piątku (sama nazwa ma swój początek w czarnym kolorze atramentu, jakim księgowi w USA zapisywali zyski - czerwony oznaczał straty) oraz następujących po nim dni kolejnych. Klasyczne obniżki cen, darmowa wysyłka towaru, gratisy, rabaty na kolejne zakupy to najpopularniejsze sposoby, jakim sprzedawcy próbują nakłonić klientów do zakupów. Polacy chętnie korzystają z takich promocji, co potwierdza fakt, że w ostatnim roku aż 79 proc. z nas wykorzystało obniżkę ceny do zakupienia produktu (dane z raportu dot. badania „Promocje lubiane mimo wad” wykonanego w 2017 r. przez instytut ARC Rynek i Opinia). Co natomiast zrobić, żeby klient z tej promocji skorzystał właśnie w konkretnym sklepie? Trzeba odpowiednio do niego dotrzeć i go przekonać.