Black Friday 2018 w Media Expert: Jakie są promocje, co zostało przecenione? LISTA PRODUKTÓW WYPRZEDAŻ 22 11 2018

Czarny Piątek (Black Friday) 2018 przypada na 23 listopada, nie jest to data stała, ponieważ Black Friday odbywa się regularnie w każdy 4. piątek listopada. By zachęcić klientów, wiele sklepów obniża ceny swoich produktów znacznie wcześniej. Sieć sklepów Media Expert zorganizowała akcję pod nazwą "Black Weeks". Akcja polegała na cotygodniowym obniżaniu cen kolejnych produktów.

Black Friday Media Expert. Co zostało przecenione?

Mega okazje - Black Weeks 2018 w Media Expert Tydzień 3: 16-22 listopada. Sieć sklepów Media Expert przygotowała moc promocji dla klientów. Wszystkie przecenione produkty znajdziesz na stronie internetowej sieci sklepów Media Expert. Oferta dotyczy produktów RTV i AGD:

TELEWIZORY I RTV

LAPTOPY I TABLETY

SMARTFONY I SMARTWATCHE

APARATY I KAMERY

KONSOLE I GRY

AGD WOLNOSTOJĄCE

AGD DO ZABUDOWY

AGD MAŁE DO DOMU

AGD MAŁE DO KUCHNI

HIGIENA I URODA

SPORT I REKREACJA

BLACK FRIDAY 2018 - kiedy?

Black Friday odbywa się regularnie w każdy 4. piątek listopada. W 2018 roku ma miejsce 23 listopada. W niektórych sklepach obchodzony jest dodatkowo Black Week, czyli tydzień wielkich promocji, który zaczyna się już 19 listopada, kończy zaś 26.11 - cyber poniedziałkiem (Cyber Monday).

Podczas Czarnego Piątku będą na nas czekały ogromne wyprzedaże, sięgające nawet 90%!

Black Friday 2018 w Polsce: Promocje i wyprzedaże w sklepach

Black Friday, czyli Czarny Piątek, to tradycja, która przybyła do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Akcja, odbywająca się zawsze w 4. piątek listopada, rozpoczyna sezon przedświątecznych zakupów. Tego dnia sklepy niezwykle obniżają ceny swoich produktów, oferując wyjątkowo korzystne promocje. W Polsce Black Friday funkcjonuje od 2016 roku i z roku na rok obejmuje coraz to więcej punktów.

Trasa Łagiewnicka robi wrażenie [ZDJĘCIA Z DRONA]

Janusze parkowania zalali Kraków. Szokujące pomysły!

Tak mieszka Lewandowski. To prawdziwy LUKSUS ZDJĘCIA

Niesamowity Kraków z lat 70! Poznajesz te miejsca?

Kontrowersyjne i piękne zdjęcia porodów. Jak wygląda poród?

Wiesz o Krakowie wszystko? Musisz mieć minimum 10/15!

Polskie aktorki NAGO - historia nagości w filmie 18+

Oto 15 najbogatszych gmin w Małopolsce [RANKING]

Bezdymna rewolucja - czy Polska wykorzysta tę szansę?