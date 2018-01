Blue Moon to niezwykłe zjawisko astronomiczne. Czy księżyc faktycznie stanie się niebiesko-turkusowy? Jak i kiedy dokładnie będzie można zobaczyć Blue Moon?

Blue Moon raz na kilka lat

Blue Moon aż dwa razy w 2018 roku

Blue Moon i zaćmienie księżyca w jednym czasie

Czy księżyc stanie się niebieski?

Drugi Blue Moon już w marcu 2018 r.

Super Moon 30 stycznia 2018 r.

Jak zobaczyć superksiężyc?

, czyli, to określenie drugiej pełni Księżyca w ciągu miesiąca kalendarzowego. To niezwykle rzadkie zjawisko astronomiczne, które występuje raz na kilka lat - średnio raz na 2,5 roku. Ostatni raz pojawił się 31 lipca 2015 roku.W 2018 roku, po raz pierwszy od 19 lat, pojawi się na niebie aż dwa razy. Pierwszybędziemy mogli zaobserwować już 31 stycznia.Jednocześnie ze zjawiskiem, 31 stycznia dojdzie do całkowitego zaćmienia księżyca, które potrwa półtorej godziny. Taka sytuacja zdarza się pierwszy raz od 150 lat. Zjawisko będzie można podziwiać po zachodzie słońca, w godzinach wieczornych.Przeczytaj też: NASA alarmuje. Do Ziemi zbliża się ogromna asteroida 2002 AJ129. Jest określana jako niebezpieczna. Ma ok. 1 km długości. Czeka nas zagłada? Czy tej nocy tarcza księżyca będzie mieć niebiesko-turkusowy kolor. Zjawisko jest niebieskie tylko z nazwy, dla podkreślenia jego wyjątkowości. Jak się okazuje, tarcza księżyca wcale nie staje się niebieska. Ma to jedynie podkreślić rzadkość tego zjawiska. W języku angielskim powiedzenie once in a blue moon ("raz na niebieski księżyc") oznacza coś niezwykle rzadkiego.Drugi razbędzie można obserwować na niebie, dwa miesiące później, a dokładnie 31 marca 2018 roku.Dzień wcześniej, 30 stycznia, na niebie pojawi się. Czym jest to zjawisko? Tego wieczoru Księżyc osiągnie pełną tarczę na dzień przed pełnią.Jak podkreślają specjaliści od obserwacji nieba, każdy może zobaczyć to niezwykłe zjawisko na własne oczy, bez żadnego specjalnego sprzętu. Księżyc będzie widoczny nawet na obszarach o słabym świetle. W trakciejest optycznie o 14 proc. większy i do 30 proc. jaśniejszy.