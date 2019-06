Boban Jović, Gordan Bunoza, Osman Chavez. Poczuć się jeszcze raz, jak kiedyś w Wiśle Kraków

Dekadę temu w krakowskim klubie nikt nie oglądał jeszcze każdej złotówki. W czasach, gdy ówczesny właściciel Bogusław Cupiał wierzył w sen o Lidze Mistrzów, klub był jak podłączony do pompy z pieniędzmi, które płynęły z Myślenic wartkim strumieniem. Gordanowi Bunozie, który w 2010 roku przychodził do Wisły za 400 tysięcy euro nie śniłoby się, że niecałe dziewięć lat później kibice będą musieli zrzucać się na gwiazdkowe prezenty dla dzieci piłkarzy „Białej Gwiazdy”. On grał pod Wawelem w czasach, gdy pod wodzą Roberta Maaskanta zespół był o kilka minut od spełnienia marzeń o fazie grupowej Ligi Mistrzów. A potem z Kazimierzem Moskalem walczył na wiosnę w Lidze Europy.

On sam po tym, jak opuścił Kraków, najpierw zaczepił się we włoskiej ekipie Delfino Pescara. Stamtąd został wypożyczony do Dinama Bukareszt, w Rumunii próbował też sił w zespole Pandurii Targu Jiu. Ale ostatecznie postawił na egzotyczny kierunek i na początku 2017 roku przeniósł się do Korei Południowej. Przy czym nie do stolicy kraju, a do położonego nad Morzem Żółtym miasta Incheon. Okazało się to strzałem w dziesiątkę.

Nigdy później Bunoza nie otarł się już o takie sukcesy. - Ten czas, który spędziłem w Wiśle to był mój najlepszy okres w karierze – przyznaje Bośniak. - Słyszałem, że Wisła przechodzi ostatnio trudne chwile. Wiem też, że Kuba Błaszczykowski zdecydował się wrócić do klubu i przekazał Wiśle pieniądze, by ją ratować. Wielki szacunek dla niego – podkreśla.

W styczniu przedłużył kontrakt do końca 2020 roku, ale zaczyna powoli tęsknić za Bałkanami i Europą. - Nie nauczyłem się koreańskiego, jest za trudny. Porozumiewam się tu po angielsku. Po koreańsku znam tylko kilka sformułowań, których potrzebuję na co dzień w futbolu – przyznaje. 31–latek powoli zaczyna już myśleć o końcu kariery. – Jestem już trochę zmęczony tą ciągłą walką o utrzymanie. No i jednak daleko stąd do rodziny i domu.

W odwrotnej sytuacji jest inny były defensor Wisły z Bałkanów - Boban Jović. On walczył ostatnio o to, by kariery nie kończyć, ale odbudować ją na nowo. Gdy odchodził z krakowskiego zespołu na początku 2017 roku, był dobrze zapowiadającym się reprezentantem Słowenii. Przez kolejne dwa lata dostał jednak od życia ciężką lekcję, bo musiał zmagać się z nieuczciwymi tureckimi działaczami, a do tego – z problemami zdrowotnymi. W słoweńskich mediach pojawiły się nawet tytuły: „Kalwaria Bobana Jovicia”. Z Bunozą łączy go jednak to, że za najlepszy piłkarsko okres w karierze uważa czas spędzony w Wiśle. I przyznaje, że wcale nie miał wielkiej ochoty z niej odchodzić.

Hiszpan dopiero co pojawił się wówczas w klubie. - Dyrektor sportowy mówił cały czas: tak, tak, tak, ale mamy teraz problemy, zobaczymy co i jak. Przed przerwą zimową zapytałem jeszcze raz dyrektora: powiedzcie mi, co dalej? Przedłużycie ze mną kontrakt? Oni powtarzali: jesteśmy na to otwarci, ale porozmawiamy jak wrócisz. Przyjechaliśmy w nowym roku i była ta sama historia. Wtedy zrozumiałem, że Wisła idzie w „hiszpańskim” kierunku, że zamiast Radosława Sobolewskiego trenerem będzie Kiko Ramirez – przyznaje Słoweniec. - W tym samym czasie dostałem dobrą finansowo ofertę z Bursasporu. Podjąłem decyzję o wyjeździe do Turcji, bo nie wiedziałem, co będzie dalej w Wiśle.

Jović nie może odżałować, że tamten zespół Wisły, który pod wodzą Radosława Sobolewskiego zaczynał grać ciekawą piłkę, przeszedł do historii. - Mieliśmy wtedy naprawdę fajną drużynę, na której czele stanął trener Sobolewski. Arek Głowacki jeszcze wtedy grał w zespole, atmosfera w szatni była super. Gdyby to trener Sobolewski miał dalej prowadzić tę ekipę, zostałbym w Wiśle. Ale widziałem w którym kierunku to ma iść – że przyjdzie wielu nowych graczy, że działacze chcieli zmienić wszystko. Tak się ostatecznie stało.

Okazuje się, że odchodząc, darował krakowskiemu klubowi sporo pieniędzy. - Zdecydowałem się odpuścić klubowi wszystkie zaległości wobec mnie, bo wierzyłem w to, że pieniądze naprawdę trafią na potrzeby Wisły, do zawodników – mówi dziś. - Później okazało się jednak, że piłkarze nadal nie dostawali na czas pensji, a za to działacze – tak.

Boban Jović: Trenowałem ostatnio indywidualnie, bo sezon zbliżał się w Słowenii ku końcowi. Obecnie szukam nowego klubu

Wtedy wydawało mu się, że lukratywna oferta z Bursasporu zapewni dobrą przyszłość jego rodzinie. Okazało się, że o mało co nie powtórzył historii innego byłego piłkarza Wisły Mirosława Szymkowiaka. Boleśnie przekonał się, że to, co w Turcji człowiekowi obiecają, to jedno, a co będzie w rzeczywistości – to już zupełnie inna sprawa. - Od samego początku nie dostawaliśmy tam pensji, przez kilka miesięcy. W klubie był totalny chaos, ciągle zmieniali się trenerzy. Nie wiedziałem, że w Turcji tak to wygląda. Nie tylko ja byłem w takiej sytuacji. To był duży błąd, decyzja o przenosinach tam – przyznaje z dzisiejszej perspektywy.

Chciał odżyć na wypożyczeniu w Śląsku Wrocław, ale tam prześladowały go problemy ze zdrowiem. Zresztą nie tylko jego, w tamtym czasie we Wrocławiu stworzył się spory „szpital”. Ostatecznie wrócił do Turcji, ale wytrzymał tam tylko pół roku. - Bursaspor to duży klub, z dużą liczbą kibiców. Ale mentalność jest zupełnie inna, niż w Polsce czy Słowenii. Rozwiązałem kontrakt z winy klubu z powodu zaległości finansowych – wyjaśnia Jović. Został zmuszony skierować sprawę do FIFA. – W pewnym momencie byliśmy też odsunięci od treningów z drużyną. Sporo było tych konfliktów. Od lutego jestem jednak wolnym zawodnikiem. Teraz robię wszystko, by jak najlepiej przygotować się do kolejnego sezonu.