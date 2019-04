Bobrowisko w Starym Sączu walczy o Nagrodę Architektoniczną POLITYKI

Bobrowisko w Starym Sączu kosztowało 1,5 mln zł. Składa się ze ścieżek obserwacyjnych o długości ponad 400 metrów i dwóch wież obserwacyjnych. Z nich można podglądać ptaki, płazy, gazy, a przede wszystkim bobry.

Obiekt został zauważony przez nominujących do Nagrody Architektonicznej POLITYKI za rok 2018 i znalazł się w finałowej piątce 8. edycji konkursu. Projekt Enklawy Przyrodniczej Bobrowisko w Starym Sączu wykonała firma 55Architekci. Powalczy on o Grand Prix z czterema innymi obiektami. Są to: budynek mieszkalny UNIKATO w Katowicach, projekt: Robert Konieczny – KWK Promes, Hala KS Cracovia 1906 z Centrum Sportu Niepełnosprawnych w Krakowie, projekt: Biuro Projektów Lewicki Łatak, Ratusz w Konstancinie-Jeziornie, projekt: BBGK Architekci i Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK w Warszawie, projekt: Kalata Architekci.

Spośród tej piątki jury wybierze najlepszy projekt 2018 roku. Swojego faworyta wskażą także internauci. Głosować można do piątku, 12 kwietnia, za pośrednictwem strony: www.polityka.pl/architektura.

Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w maju podczas uroczystej gali.