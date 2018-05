Boże Ciało, a w rzeczywistości święto Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej obchodzone jest zawsze 60 dni po Wielkanocy. Kiedy wypada Boże Ciało? W tym roku Boże Ciało wypada 31 maja.

Boże Ciało 2018: kiedy wypada

Boże Ciało 2018: radosne święto

Boże Ciało 2018: procesja

Święto Bożego Ciała jest ruchome, zawsze jednak przypada 60 dni po Wielkanocy, a więc 10 dni po Zesłaniu Ducha Świętego. Najwcześniej może przypaść 21 maja, najpóźniej 24 czerwca . Zawsze także w czwartek, podobnie jak Ostatnia Wieczerza. Wierni katolicy szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół katolicki obchodzi także w Wielki Czwartek, wtedy jednak rozpamiętuje się również Mękę Jezusa Chrystusa.Boże Ciało to święto niezwykle radosne. Boże Ciało obchodzono już w XIII wieku we Francji, a do Polski wprowadził ją krakowski biskup Nankier w XIV wieku.[cyt color=#000000]Istotą Bożego Ciała jest uwielbienie dla Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, a następnie oddał mu się w postaci chleba i wina. Chleb ma być symboliką codziennego życia, a wino radości i świętowania. [/cyt]Jedną z najważniejszych tradycji Bożego Ciała jest procesja. Wierni idąc za krzyżem chcą obwieścić całemu światu miłość Jezusa Chrystusa. Podczas procesji wierni zatrzymują się zawsze przed czterema ołtarzami. Liczba ta związana jest z czterema ewangelistami: św. Markiem, Janem, Łukaszem i Mateuszem.Procesja Bożego Ciała nie mogłaby się odbyć bez sypania kwiatów. To najczęściej przywilej dzieci, głównie dziewczynek. Przeważnie na czele procesji idą dzieci pierwszokomunijne.

