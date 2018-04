W województwie śląskim trwa budowa autostrady A1, która połączy docelowo północ i południe Polski. Zobaczcie na zdjęciach z drona, jakie postępy zrobili drogowcy od ubiegłego roku. Budowane odcinki mają być przejezdne w połowie 2019 roku.

Drogowcy ostro zabrali się do pracy na budowie śląskiego odcinka autostrady A1 między Pyrzowicami i Częstochową. Na niektórych odcinkach widać już fragmenty betonowej nawierzchni drogi. - Po przerwie zimowej, trwają prace budowlane na wszystkich czterech odcinkach autostrady A1 - potwierdza Marek Prusak, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Na chwilę obecną w dalszym ciągu deklarujemy uzyskanie przejezdności całego 57 km odcinka A1 w połowie 2019 r. - dodaje rzecznik.Termin ten może jednak ulec zmianie, że względu na złożone przez wszystkich wykonawców roszczenia terminowe, uzasadniane wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. - Nadzór i Inwestor analizuje złożone dokumenty. Szczegółowa analiza roszczeń pozwoli na określenie ich zasadności i będzie podstawą do podjęcia decyzji o wydłużeniu bądź odmowie wydłużenia terminów umownych - mówi rzecznik GDDKIA.Brakuje bowiem 57-kilometrowego odcinka od Pyrzowic do Częstochowy i 80-kilometrowego odcinka z Częstochowy do Tuszyna. 57-kilometrowy odcinek podzielono na cztery części. Poszczególne odcinki A1 od Pyrzowic do Rząsawy budują firmy: konsorcjum spółek Salini Polska, Salini Impregilo i Todini Costruzioni Generali (odcinek F - za 703,3 mln zł), konsorcjum spółek Berger Bau Polska i Berger Bau (odcinek G - 219,4 mln zł), konsorcjum spółek Strabag Infrastruktura Południe i Strabag (odcinek I - 609,5 mln zł) oraz to samo konsorcjum zajmuje się budową odcinka H - za 574,5 mln zł.