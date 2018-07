Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa od 28 lat przyznaje nagrody najlepszym realizacjom powstałym w danym roku. Jury złożone z ekspertów branży budowlanej wybiera obiekty, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne.



Konkurs obejmuje praktycznie wszystkie kategorie budowlane – zarówno budownictwo mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, galerie handlowe, hotele, ale także drogi, zakłady przemysłowe czy obiekty infrastrukturalne. Przykładem zwycięskiego projektu w tej ostatniej kategorii może być kolejowa łącznica zbudowana w Krakowie. Jury przyznało temu obiektowi nagrodę I stopnia.



Zbudowana przez Budimex łącznica kolejowa Kraków Zabłocie – Kraków Podgórze (zadanie: budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki) pozwala zwiększyć przepustowość lokalnych linii kolejowych. Dzięki zbudowaniu łącznicy zniknęła konieczność podmiany lokomotyw na stacji Kraków-Płaszów, która była konieczna do zmiany kierunku jazdy pociągów. Oznacza to, że linia kolejowa może obsłużyć więcej składów w tym samym czasie, a te dojadą do celu szybciej. Co ciekawe, jest to jedyny tego typu obiekt zbudowany w Polsce, który oprócz swoich walorów funkcjonalnych, dodatkowo świetnie się prezentuje. Warto spojrzeć na łącznicę z góry, aby dostrzec jak delikatnie „unosi” się ponad miastem. Wsparte na 30 podporach estakady nie są jedynie obiektem kolejowym, ale także fragmentem nowoczesnej architektury Krakowa.



Innym obiektem, który zdobył nagrodę I stopnia w konkursie „Budowa Roku 2017” jest budynek Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. To ultranowoczesna placówka naukowa, która należy do najlepszych jednostek akademickich w Polsce – jest on zaliczany do Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. Na ponad 28 tys. m2 znajdują się nowoczesne laboratoria, które pozwalają przeprowadzać badania na miarę XXI wieku. Studenci (średnio ponad 1000 słuchaczy co roku) mają do dyspozycji 5 auli, a największa z nich może pomieścić nawet 400 osób. Ciekawostką jest, że na dachu budynku umieszczono ekologiczny ogród. Metrowa warstwa ziemi pozwala ograniczyć koszty ogrzewania i klimatyzacji, a zebrana w ogrodzie deszczówka używana jest np. do spłukiwania toalet. Obiekt został zbudowany w ramach Programu Budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za projekt odpowiadała krakowska Agencja Projektowa Architektury Ekspo, a głównym wykonawcą został Budimex.



Przykładem inwestycji drogowej, która również zdobyła nagrodę I stopnia w konkursie „Budowa Roku 2017”, jest droga ekspresowa S5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław wraz z węzłem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła stworzenie nowego układu drogowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Prace podzielono na 3 zadania, a ich generalnym wykonawcą został Budimex (etap I), Dragados (etap II) i Astaldi (etap III). Całość prac, w wyniku którego powstał 48 km odcinek drogi S5, zajął drogowcom 41 miesięcy. Inwestycja ta umożliwia łatwy i szybki dojazd do Wrocławia od strony północnej, ograniczając powstawanie korków i znacząco upłynniając ruch w całym rejonie.



We wszystkich zbudowanych obiektach głównym wykonawcą była firma Budimex. Ta największa firma budowlana w kraju obchodzi w tym roku pięćdziesięciolecie swojego istnienia.