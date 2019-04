Budowa zakopianki. Robota idzie "na całego" [NIESAMOWITE ZDJĘCIA]

Nowo budowana droga ekspresowa połączy Lubień z Rabką. Budowę podzielono na trzy niezależne odcinki. Pierwszy to szosa pomiędzy Lubniem a Naprawą. Drugi odcinek tunelowy pomiędzy Naprawą a Skomielną Białą. Trzeci droga z Skomielnej do Rabki.

Zgodnie z planem termin zakończenia wszystkich robót na wspomnianym wyżej trzecim odcinku drugi kwartał tego roku. To oznacza, że wykonawca musi oddać gotową drogę najpóźniej pod koniec czerwca. Tymczasem do tej pory wykonano 83 proc. tzw. zakresu rzeczowego. Dziś nie można więc jednoznacznie powiedzieć czy drogowcy zdarzą na czas.

Jeszcze niższe zaawansowanie (ok. 72 proc.) jest na odcinku Lubień - Naprawa.

Wprawdzie on ma być gotowy dopiero pod koniec roku, ale do tego czasu pozostała do wykonania aż jedna trzecia koniecznych robót.

Tunel pod Luboniem powinien być wydrążony jeszcze później, bo za dwa lata. I dopiero wtedy będzie można liczyć na usprawnienie ruchu na zakopiance, bo dwa pasy w każdy kierunku będą z Krakowa aż do Rabki. Do tej pory wydrążono wraz z obudową wstępną w sumie 2137 m, co stanowi ponad połowę (całość czyli suma dwóch nitek tunelu wynosi 4120 m).

- Cały czas trwa drążenie tunelu od 3 stron - mówi Iwona Mikrut, rzecznik prasowy krakowskiego oddziału GDDKiA. -Dwie nitki tunelu drążone są od strony północnej (w Naprawie) a jedna od strony południowej w Skomielnej. Za kilka tygodni to się zmieni i górnicy w Skomielnej rozpoczną czwarty front robót. To dotychczas było niemożliwe bo w miejscu gdzie tunel ma mieć wylot jest 3 osuwiska. Już około miesiąc temu specjalistyczna firma z Czech rozpoczęła jednak wykonywanie głębokich pali żelbetowych, które mają je zabezpieczyć. Te prace jeszcze trochę potrwają z uwagi na fakt, iż w tym samym miejscu będzie stała też wentylatorownia dla całego systemu wentylacji długiego na przeszło 2 km tunelu. Wszystko musi więc być zrobione bardzo dokładnie.

Mikrut zapewnia jednak, że termin oddania do użytku tunelu - rok 2021 - jest niezagrożony.