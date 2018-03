Silne mrozy nie wstrzymały prac na budowie Zakopianki. W ostatnich tygodniach szczególnie szybko postępowała budowa tunelu, który z oczywistych przyczyn ochronił konstruktorów przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. Postępy ekipy budowlanej prezentują się imponująco!

Od rozpoczęcia prac nad tunelem pod górą Luboń niedługo minie rok. Każdego dnia na budowie drugiego odcinka (od Naprawy do Skomielnej Białej) spotkać można około 200 pracowników, którzy głównie zajmują się drążeniem tuneli. W trakcie prac wykorzystywanych jest średnio 103 jednostki sprzętu budowlanego. W połowie marca tunele miały długość łącznie 1 km i 62 metry. Przypomnijmy, że długość każdej z nitek ma wynosić ponad 2 km.Sam tunel, którego budowa jest najtrudniejsza, będzie gotowy w roku 2020. Wydrążenie tunelu, to jedno zadanie. Zdecydowanie największym wyzwaniem jest jednak jego wzmocnienie tunelu i dbanie o prawidłowe wykonanie wszystkich znajdujących się w nim instalacji. Zbudowanie obudowy i łukowatych ścian jest na tyle wymagającym zadaniem, że na tym odcinku prace prowadzone są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Obecnie obudowy wykonane są na długości ponad 700 metrów.Jak będzie wyglądać zakopianka za kilka lat? Zobacz wizualizacje!Wydrążenie tunelu stanowi jednak jedynie jedną ósmą prac. Cała trasa łącząca Rabkę i Luboń ma mierzyć ponad 16 kilometrów. Całość prac potrwa do 2021 roku. Najdłużej zajmie budowa fragmentu drogi od Naprawy do Skomielnej Białej., gdzie znajduje się najbardziej skomplikowany element budowy, czyli tunel. Pierwszy odcinek nowej trasy zostanie otwarty końcem przyszłego roku.