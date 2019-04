Burmistrz Krynicy publikuje sfałszowane dokumenty

- Rozwiązanie umowy o dofinansowanie było jedyną rozsądną decyzją. Popełnione przestępstwo przy ubieganiu się o środki unijne ma charakter wady nieusuwalnej. Rozpaczliwą próbę obrony tej sytuacji przez Dariusza Reśkę i nazywanie jej „niewielką nieprawidłowością” pozostawiam bez komentarza – komentuje Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju.

Poniżej pełna treść jego oświadczenia:

„Szanowni Państwo,

aby rozwiać wszelkie wątpliwości, a przy okazji odnosząc się do zarzutu o dyskredytowanie i polityczny atak na Dariusza Reśkę przedstawiam opinii publicznej porównawczo oryginalne dokumenty ze Starostwa oraz dokumenty sfałszowane, które posłużyły do uzyskania dotacji na rewitalizację Góry Parkowej. Były burmistrz Dariusz Reśko zaatakował mnie publicznie twierdząc, że moje działania nie służą dobru Gminy, a jedynie są próbą dyskredytacji jego osoby i zniszczenia wszystkiego czego dokonał razem ze swoimi współpracownikami.

„Nie słyszałem nic o fałszowaniu dokumentów dotyczących Góry Parkowej. /…/ Słyszałem o niewielkich nieprawidłowościach, co się często zdarza przy tego typu wielkich projektach.” (Dariusz Reśko dla Gazety Krakowskiej; 17.04.2019 r.)

Należy wyjaśnić, że proces uzyskania unijnej dotacji jest długotrwały i wieloetapowy. Przedmiotowy projekt od początku przygotowywany i realizowany był w wydziale budowlanym Urzędu Miejskiego. Jeszcze w listopadzie 2018 r. inspektor ds. inwestycji gminnych, który bezpośrednio prowadził ten projekt przyznał się, że część dokumentów będąca podstawą udzielenia dotacji została przerobiona. Niezwłocznie zarządziłem szczegółową kontrolę projektu i podjąłem działania zmierzające do ratowania dotacji i realizacji projektu. W tej sprawie wielokrotnie odwiedziłem Urząd Marszałkowski, a w dniu 18 grudnia 2018 r. zwróciłem się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o aneksowanie terminu zakończenia projektu do 31 sierpnia 2020r., by mieć czas na poprawienie wadliwej dokumentacji budowlanej i uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń. Zleciłem również opinię prawną by się upewnić, że jest możliwe kontynuowanie tego projektu. Niestety stanowisko wszystkich osób z którymi konsultowałem problem i prawników było jasne - skoro posłużono się sfałszowanymi dokumentami w CELU zawarcia umowy dotacji, to dotacja ta nie mogła zostać wykorzystana. Rozwiązanie umowy o dofinansowanie było jedyną rozsądną decyzją. Popełnione przestępstwo przy ubieganiu się o środki unijne ma charakter wady nieusuwalnej. Rozpaczliwą próbę obrony tej sytuacji przez Dariusza Reśkę i nazywanie jej „niewielką nieprawidłowością” pozostawiam bez komentarza. Dodatkowo przedkładam Państwu wyciąg z Ustawy o finansach, a to art. 207 ust 1, 4 i 5. Gmina nie mogła pobrać i wydatkować środków wynikających z dofinansowania, ponieważ pobrałaby je nienależnie na remont, a oprócz tego przedstawiono do wniosku aplikacyjnego dokumenty podrobione, co skutkowałoby wykluczeniem trzyletnim z możliwości ubiegania się jakiekolwiek środki unijne. Nie mam w tej sprawie nic do ukrycia dlatego załączam pismo podpisane przez Dariusza Reśkę, wraz z którym przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dokumenty NIEZBĘDNE do podpisania umowy. Sformułowania „niezbędne do podpisania umowy” użył sam Dariusz Reśko. Jest tam również OŚWIADCZENIE Dariusza Reśki, że m.in. TE SFAŁSZOWANE zaświadczenia obejmują CAŁY ZAKRES prac wskazany w projekcie.

Nieprawidłowości, które prostujemy dotyczą realizacji prac na Dukietówce, Janówce, remizie w Muszynce czy VeloKrynica. Tutaj możemy zgodnie z prawem usuwać stwierdzone błędy i wady usuwalne, poprzez poprawę dokumentacji, uzyskiwane pozwolenia administracyjne i doprowadzanie, w miarę możliwości do zgodności realizowanych projektów z wnioskami aplikacyjnymi i umowami o dofinansowanie. Co jednak istotne część z działań naprawczych będzie wymagała wydatkowania z budżetu gminy dodatkowych środków finansowych (zakładamy, że koszt sporządzenia dokumentacji do legalizacji i opłaty legalizacyjnej Velo Krynica to ok. 50 000 zł), które mogłyby i powinny być wydatkowane na inny cel.”

