Bus z sześcioma obywatelami Ukrainy zderzył się z ciężarówką. Dwie osoby zginęły, a cztery zostały poważnie ranne.

- Policjanci ustalili wstępnie, że kierujący fordem transitem, jadąc w kierunku Przemyśla, zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym z naczepą. W chwili wypadku panowały trudne warunki na drodze - było bardzo ślisko i mgliście - mówi asp. sztab. Magdalena Stecura z KMP w Przemyślu.Busem podróżowało w sumie sześciu mężczyzn. Kierowca i pasażer zginęli na miejscu. Pozostali czterej pasażerowi zostali przewiezieni do szpitali w Przemyślu i Sanoku. Jednego z nich, najbardziej rannego, do przemyskiego szpitala przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowcy ciężarówki, 42-letniemu mieszkańcowi pow. przemyskiego nic się nie stało. Był trzeźwy.Busem z pobliskiej Starej Birczy jechali obywatele Ukrainy. To pracownicy budowy w Birczy, gdzie trwa remont mostu . Byli zatrudnieni przed jedną z rzeszowskich firm. Do celu zabrakło im około 500 metrów.