Centralna Liga Juniorów. Bramki piłkarza Ruchu są hitami internetu, Dorna powołuje z CLJ | Flesz Sportowy24

Centralna Liga Juniorów. W środę poznamy Mistrza Polski U-19!

Gol24.pl

W środę o godz. 17:00 we Wronkach dojdzie do rewanżowego starcia w finale Mistrzostw Polski juniorów. W pierwszym meczu Lech okazał się lepszy i wygrał 2:0. Czy dzisiaj postawi kropkę nad i? A może Cracovia odrobi straty i tytuł pojedzie do Krakowa?