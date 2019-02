Centralna Liga Juniorów U-18: obrońca Cracovii Radosław Kruppa marzy o grze w lidze angielskiej

Oprócz „Pasów” kibicuje Chelsea Londyn. Trochę... przypadkowo.

- Kiedyś grałem w FIFA 07. Z Milanem wygrywałem wszystkie mecze. Gdy zapytałem taty, z kim mogę jeszcze zagrać, odparł, że z Chelsea. I... przegrałem. Właśnie wtedy zacząłem kibicować „The Blues”. Tata jest fanem Manchesteru United. Gdy obie te drużyny grają ze sobą, możemy się ze sobą posprzeczać i pośmiać – mówi.

To właśnie tata zaprowadził go na pierwszy trening do Polonii Bytom. Pan Andrzej, nadsztygar w kopalni, nigdy nie był profesjonalnym piłkarzem, ale swoje dzieci – Radosława i o 5 lat starszą od niego Paulinę – od zawsze zarażał sportem, zachęcał do ruchowej aktywności.

Siostra piłkarza trenowała siatkówkę w MOSiR-rze Bytom, ale ostatecznie postawiła na naukę – ukończyła inżynierię biomedyczną, a teraz studiuje logistykę. Do dziś jest jednak kibicem numer jeden brata. Choć mieszka w Bytomiu, bywa praktycznie na każdym jego meczu w Krakowie. Podobnie jak rodzice, nie wyłączając mamy, kierowniczki poczty.

Radosław w Polonii grał do szóstej klasy szkoły podstawowej. Potem trafił do Stadionu Śląskiego Chorzów, w którym spędził cztery sezony. Zauważony przez skauta Cracovii na meczu z Zagłębiem Sosnowiec, po testach, w 2017 roku znalazł się w krakowskim klubie.

Z pierwszą drużyną trenował zaraz po przyjściu do Cracovii. Przebywał z nią na obozie koło Rybnika, a w styczniu i lutym bieżącego roku w Belek (Turcja). Wkrótce potem został zgłoszony do rozgrywek ekstraklasy, ale nie wystąpił w nich. 8 maja w Gdyni był rezerwowym podczas meczu z Arką, jednak nie wszedł na boisko.

- Szybko (w 10 minucie – przyp.) straciliśmy bramkę i nie było potrzeby, by wpuszczać mnie na murawę – tłumaczy (ostatecznie Cracovia przegrała 0:2).

Treningi ze starszymi „Pasami” łączył z występami w Centralnej Lidze Juniorów U-19. W sezonie zasadniczym on i jego koledzy doznali tylko jednej porażki (w Lublinie z Motorem 1:4) i awansowali do finału, w którym musieli jednak uznać wyższość Lecha Poznań (0:2 i 0:2).

- O tylko srebrze zadecydowała porażka u siebie. Pierwszego gola straciliśmy po dobrej akcji Lecha, drugiego po naszym błędzie. W rewanżu gospodarze prezentowali dojrzalszy futbol. Karny podciął nam skrzydła – przyznaje Radosław.

W czerwcu i lipcu przebywał z „Pasami” na zgrupowaniu w Radenci (Słowenia), ale potem nie trafił ponownie do pierwszego zespołu. Mimo to uważa, iż nie ma powodów do rozczarowania: - Doceniam to, że wiosną trenowałem z pierwszą drużyną. Dało mi to bardzo dużo. Cały czas pracuję na to, żeby zadebiutować w ekstraklasie. Staram się to pokazywać na każdym meczu i treningu.

W tym sezonie skupia się więc na grze w ekipie juniorów, która występuje w Centralnej Lidze Juniorów U-18. Na razie Cracovii wiedzie się średnio. Po 13 kolejkach zajmuje dziesiąte miejsce.

- Nasz skład jest w trzech czwartych nowy. Musimy się zgrywać ze sobą, a na to potrzeba czasu. Traciliśmy punkty w meczach, w których nie powinniśmy tracić. Na przykład w wyjazdowych z Górnikiem Zabrze (2:2), GKS-em Bełchatów (2:2) i Legią Warszawa (1:2) czy u siebie z Pogonią Szczecin (1:1) – mówi. I dodaje: - Na niedzielny mecz do Wronek z Lechem pojedziemy z nadzieją na trzy punkty.

Cracovia straciła aż 28 bramek (więcej tylko Ruch Chorzów, Śląsk Wrocław i GKS Bełchatów – odpowiednio 33, 32 i 31, a tyle samo Elana Toruń), ale trener Kordian Wójs chwali środkowego obrońcę: - Jak na te rozgrywki jest profesorem. Dobrze gra głową i prawą nogą, podejmuje odpowiednie decyzje, ma dobry timing. Nie trenowałby z pierwszą drużyną, gdyby nie miał wysokich umiejętności. Jest pracowity, ćwiczy z dużym zaangażowaniem.

- Na boisku jestem spokojny, dużo widzę, nie panikuję. Lubię pomagać kolegom, wydawać słowne komendy – dodaje Radosław.

Jest kapitanem drużyny. Został nim decyzją trenera Wójsa po kontuzji Doriana Pituły.

- Radek był naturalnym następcą Doriana, bo jest mocną osobowością – zapewnia szkoleniowiec młodych „Pasów”.

- Mam satysfakcję, że trener ma do mnie zaufanie. Zastępuję Doriana, ale wszyscy będziemy zadowoleni, gdy wróci do drużyny – podkreśla Radosław.

Przygodę z futbolem zaczynał jako... napastnik. Potem grywał na skrzydle i na pozycji numer 6. W Stadionie Śląskim był najpierw lewym, a dopiero później środkowym obrońcą. W Cracovii cały czas gra jako stoper, ale...

- Radka ciągnie go do przodu. Kiedyś zapytał mnie nawet, czy mógłby występować w pomocy – mówi trener Wójs.

- To było przed obecnym sezonem. Patrzę na swoją grę z myślą o przyszłości. Myślę bowiem, że w drużynie seniorów łatwiej byłoby mi się przebić na pozycji numer sześć. Na zajęciach staram się rozgrywać piłkę, a w meczach być pod bramką rywali przy rzutach rożnych i wolnych, by wykorzystać swój wzrost (192 cm – przyp). Jedynego gola w CLJ zdobyłem właśnie głową po kornerze Michała Rakoczego w spotkaniu z Legią. Z trenerem Wójsem doszliśmy jednak do wniosku, że jestem bardziej potrzebny na środku obrony – wyjaśnia Radosław.

Cracovia do liderującej Korony Kielce traci aż 15 punktów, do czwartej w tabeli Legii 11, ale jej kapitan uważa, że jeszcze nie wszystko jest stracone, jeśli chodzi o walkę o czołowe lokaty: - Za nami jest dopiero 13 kolejek, a przed nami aż 17 i sporo punktów do zdobycia. W niektórych meczach pokazaliśmy, że możemy walczyć z teoretycznie silniejszymi drużynami jak równy z równym.

Radosław jest uczniem III klasy Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego. W maju czeka go matura. Myśli o studiach, ale nie w przyszłym roku. Chce bowiem skupić się na futbolu.

Nie ma oryginalnego hobby, jakiś szczególnych zainteresowań pozasportowych. Lubi jeździć samochodem. I spędzać czas w towarzystwie poznanej w maju Klaudii z Łęgu Tarnowskiego. Kiedyś wybrał się z nią na mecz A-klasowej Łęgovii. Ona była z kolei na kilku jego meczach. Na futbolu zna się coraz bardziej, sportem zainteresowała się już wcześniej: w Thai Gym Tarnów trenowała muaythai, była nawet wicemistrzynią Polski juniorek. Oboje więc mogą się pochwalić srebrnym medalem MP.

Gdy będąc w gimnazjum Radosław szybko rósł, zastanawiał się, czy spróbować swoich sił w koszykówce lub siatkówce. Pozostał przy piłce nożnej, ale – za sprawą taty - lubił bądź nadal lubi pojeździć nartach czy snowboardzie (niestety, ma już zakaz w tym względzie), popływać kajakiem, pograć w badmintona, bilard, kręgle czy squasha.

- Tata – który jest też ratownikiem w kopalni – musi cały czas być w dobrej formie fizycznej. Dlatego ciągle dba o kondycję i zaraża mnie sportem. Jest fanatykiem squasha, w którego gra co tydzień – zaznacza Radosław, który lubi też oglądać siatkówkę, piłkę ręczną czy tenis. A z tatą, pilnym obserwatorem jego występów, toczy dyskusje na temat swojej gry i w ogóle piłki.

- Biorę sobie do serca jego uwagi. Piłka daje mi za każdym razem energię i mnóstwo radości. To coś, czym chciałbym zajmować się całe życie. I chciałbym, żeby moi rodzice byli dumni z tego, co robię – mówi.

