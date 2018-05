Ceny paliw nie są szczególnie niskie, w ostatnim czasie idą w górę, a już wkrótce mogą znacznie przekraczać 5 złotych za litr. Wszystko za sprawą nowej opłaty, którą planuje wprowadzić rząd, a która uderzy w ceny paliw. Przed projektem ostrzega Paweł Kukiz, który apeluje, by rządzący szukali oszczędności u siebie, zamiast sięgać do kieszeni obywateli przez podwyżki cen paliw. Mówi też, że projekt Benzyna Plus powraca w nowej formie.

Ustawa, która podniesie ceny paliwa dzisiaj procedowana w sejmie. Czy ceny paliw wzrosną?

Podwyżki ceny paliwa. Pójdą w górę: ile zapłacimy? Czy wzrosną tylko ceny paliw?

Dzisiaj posłowie będą decydowali o tym, czy. Jeśli ustawa zostanie wprowadzona w życie, w praktyce będzie to, który przyjdzie nam zapłacić przy każdej wizycie na stacji benzynowej.Dotyczy to zarówno benzyny i oleju napędowego. Już wcześniej, który ostatecznie został zarzucony pod presją opinii publicznej. Paweł Kukiz zwraca uwagę na to, że obecna groźba podwyżki ceny paliw to tak naprawdę nowa forma projektu Benzyna Plus.Czemu ma służyć takJak podaje portal money.pl, zdecydowana większość z tego, co dopłacimy na stacji benzynowej, bo aż 85% zostanie przekazana na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. 15% procent pójdzie na konto Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który ma być źródłem finansowania projektów związanych z paliwami alternatywnymi oraz samochodami elektrycznymi. Fundusz ten nie został jeszcze powołany. Duża część pieniędzy pozyskanych na podwyżce ceny paliw ma zostać przekazana na walkę ze smogiem., zwłaszcza, że w ostatnim czasie paliwo i tak drożej. Wystarczy raz zatankować do pełna bak w niedużym samochodzie (ok. 45 litrów), by zapłacić więcej o 4,5 zł. Ocena Skutków Regulacji zakłada, że. Biuro Analiz Sejmowych potencjalne przychody szacuje jeszcze wyżej: według tej instytucjirocznie.Eksperci zwracają uwagę również na to, że zwykle wraz ze wzrostem ceny paliw rosną też ceny innych towarów, ponieważ rosną koszty ich transportu. Oznacza to, żeniż tylko dodatkowe 10 groszy za litr paliwa.

