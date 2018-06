Cenzura internetu niedługo może stać się faktem. Czy skończy się internet jaki znamy? 20/21 czerwca zaplanowano głosowanie w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego nad dyrektywą o prawach autorskich i jednolitym rynku cyfrowym. Co może przynieść jej wdrożenie? Czy to powrót ACTA?

Płatne linki i cenzura internetu, czyli kontrowersje wokół dyrektywy

portali społecznościowych

agregatorów linków

aplikacji newsowych

Cenzura internetu już niedługo? UE chce automatów cenzurujących internet!

Polska popiera cenzurę internetu!

Założenia dyrektywy są szczytne: lepsza ochrona i większe prawa twórców treści, przeciwdziałanie plagiatom i kradzieży materiałów oryginalnych. Dodatkowo twórcy treści mogliby też liczyć na niemały zysk finansowy. Mimo tego jednak oprócz aktywistów, organizacji pozarządowych i europarlamentarzystów, dyrektywie sprzeciwiają się nawet ci, którzy mogliby na niej skorzystać, czyli wydawcy. Uważają, że zagraża ona wolności w internecie.Największą krytykę budzą dwa artykuły dyrektywy: 11 i 13. Czego dotyczą? Artykuł 11 wprowadza zakaz udostępniania skrótów wiadomości, czyli w praktyce: linkowania. Zakaz miałby dotyczyć:Linki, które umieszczamy dziś na różnych serwisach, dzieląc się nimi, bo wydały nam się interesujące, zawsze zawierają krótkie podsumowania. Przeciwnicy artykułu 11 twierdzą, że nawet sam adres linku bardzo często zawiera jakiś opis zawartości strony. Zdaniem krytyków, wprowadzenie w życie tego artykułu ograniczy przepływ informacji i dostęp do nich. Ponieważ zgodnie z dyrektywą, udostępnianie materiałów z portali informacyjnych miałoby być płatne, a portale takie jak Facebook, Twitter czy Wykop musiałyby wykupić licencję od każdego wydawcy żeby umożliwić swoim użytkownikom udostępnianie treści, prognozuje się też osłabienie pozycji małych wydawców i zniechęcenie do tworzenia start-upów informacyjnych.Artykuł 13 dyrektywy, który również spotkał się z druzgoczącą krytyką dotyczy. Miałyby zostać wprowadzone, które sprawdzałyby wrzucane przez użytkowników treści audiowizualne jeszcze przed ich publikacją w celu zweryfikowania czy nie naruszają praw autorskich. Zapomniano jednak, że rozwiązania takie nie są idealne: działające w ten sposób algorytmy na YouTube wielokrotnie zawiodły, blokując filmy, które w rzeczywistości nie naruszały praw autorskich.w takiej formie nie tylko ograniczy wolność wypowiedzi internautów, ale także wzmocni pozycję największych graczy, którzy dysponują środkami, by stworzyć automaty cenzurujące.Julia Reda z niemieckiej Partii Piratów dogłębnie opisała całą sprawę na swojej stronie internetowej, gdzie przedstawiła również jakie w kwestii obu kontrowersyjnych artykułów wprowadzających cenzurę internetu są stanowiska poszczególnych krajów. Polska sceptycznie opowiada się za artykułem 11 dotyczącym płatnego linkowania, ale cenzura internetu została przez nią poparta! Możemy się na to zżymać, ale rzeczywistość jest jeszcze gorsza:Tylko Niemcy, Belgia i Holandia są nastawione na złagodzenie artykułu 13.

ZOBACZ KONIECZNIE: