Politechnika Wrocławska uruchamia nową specjalność - danologię. Jej absolwenci będą potrafili pozyskiwać wiedzę oraz użyteczne informacje z wielkich zasobów danych zgromadzonych w systemach komputerowych. Wszyscy zainteresowani tym tematem powinni pojawić w środę o godz. 11 na Wydziale Informatyki i Zarządzania PWr na „Data Science Day”.

W dzisiejszym świecie dane są wszędzie, chociaż często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tworzą je nie tylko nasze telefony, komputery, ale także samochody, lodówki, zegarki, a nawet buty. Na podstawie tych danych możemy dowiedzieć się np. jak spać by się wyspać, jak się pozbyć korków w mieście, jak skrócić kolejki do lekarzy czy też spowodować, by smartfon automatycznie opowiedział niewidomemu o tym, co jest wokół niego. To właśnie tymi zagadnieniami zajmuje się nauka zwaną Data Science (pol. danologia), której specjalistów (tzw. danologów) od teraz będzie kształcić Politechnika Wrocławska, dołączając tym samym do grona takich uczelni jak Stanford University czy Massachusetts Institute of Technology (MIT) w USA.Danologię będzie można studiować na Politechnice Wrocławskiej od lutego 2018 r. Specjalność jest dostępna na stacjonarnych studiach II stopnia na Wydziale Informatyki i Zarządzania dla tych kandydatów, którzy wybiorą kierunek Informatyka. Rekrutacja rusza 19 grudnia. - Studia te są dla ambitnych i odważnych - przyznaje opiekun specjalności, prof. Halina Kwaśnicka z Wydziału Informatyki i Zarządzania. - Przyszłych magistrów chcemy ukierunkować do pracy w biznesie, we własnych firmach - start-upach lub w laboratoriach badawczych. Obecnie specjaliści z danologii są jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników, a zapotrzebowanie na ich umiejętności i wiedzę ciągle wzrasta. Jednocześnie mogą liczyć na zarobki sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.- Przez kształcenie informatyków na nowej specjalności możemy osiągnąć światową specjalizację w Data Science i jest to ogromna szansa dla Wrocławia, Dolnego Śląska i dla Polski. Od lat jesteśmy znani z wysokich kwalifikacji w informatyce – dodaje prof. Kwaśnicka. „Data Science Day” rozpocznie się w środę o godz. 11 w budynku B-4 (ul. Łukasiewicza 5), sala 4.48. Weźmie w nim udział światowej sławy specjalista danolog – prof. Nitesh Chawla z University of Notre Dame w Indianie. Amerykański gość wygłosi wykład pt. "The Interdisciplinarity of Data Science: Advancing the Common Good”.