Narzekasz na ceny truskawek? Możesz je sam obniżyć. Plantator ze Śląska zachęca do zbierania owoców samodzielnie. Dzięki temu ich koszt znacznie spadnie. Czy zaskakujący trend przyjmie się w całym kraju?

Nie chcesz przepłacać? Po prostu sam zerwij truskawki

Piotr Pandera dla rybnik.com.pl: Podobno Czesi też już go wprowadzili. W Polsce też się przyjmie. Osoby, które przychodzą zbierać truskawki robią to całymi rodzinami. Zdarza się tak, że dziennie na plantacji przebywa 50-70 osób. Ludzie są zadowoleni, chwalą sobie taki sposób zdobycia owoców.

Truskawki są drogie, bo rąk do pracy brak

Piotr Pandera, plantator truskawek z Jejkowic, podzielił się swoim pomysłem z serwisem lokalnym rybnik.com.pl.. Z okazji skorzystali mieszkańcy Rybnika i innych okolicznych miast. Pomysł się przyjął, dlatego Piotr Pandera postanowił wdrożyć go także w tym roku.Poza tym plantator zachęca innych do skorzystania z idei.Do Piotra Pandery każdy może przyjść i zebrać tyle truskawek, ile potrzebuje.. Plantator pracuje w truskawkowym biznesie od 30 lat (prowadzi plantację "Zielony Gaj"). Zna branżę od podszewki i dlatego swój pomysł uważa za rewolucję, która może się przyjąć w całym kraju.Co ciekawe, pomysł Piotra Pandery jest nowy w Polsce, ale nie na świecie.W tym roku pogoda zagrała na nosie plantatorom.. Bardzo wysokie temperatury (30 stopni Celsjusza w maju) i małe opady sprawiły, że kwiaty zakwitły szybciej niż zwykle. Truskawki pojawiły się za wcześnie - plantatorzy nie zdążyli zatrudnić wystarczającej liczby pracowników. A chętnych do pracy w takim charakterze brak.. Po pierwsze za zbiór nie trzeba płacić pracownikom. Poza tym truskawki nie będą się marnować. Obecnie, przez wzgląd na pogodę i braki pracownicze sporo owoców trzeba po prostu wyrzucić.Piotr Pandera podkreśla, że nagłe i przedwczesne kwitnienie truskawek wywołało duże zaskoczenie wśród plantatorów. W tym sezonie więcej polskich truskawek już nie będzie.