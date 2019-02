Cheesburger z wołowiną i kiełbaski z wołowiną wycofane ze sprzedaży w Żabce! Produkty mogły zawierać nie przebadane mięso!

Producentem wycofanych wyrobów wędliniarskich i spożywczych jest firma Konspol. Żabka apeluje do klientów, by nie spożywać zakupionego towaru oraz by jak najszybciej zwrócić go do sklepu. Zwrotu należy dokonać w najbliższym sklepie Żabka lub Freshmarket, a za przyniesiony produkt klienci otrzymają zwrot pieniędzy.

Te produkty mogły zawierać nieprzebadane mięso

W związku z decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii informujemy, że wycofujemy ze sprzedaży produkty z obecnością wołowiny - czytamy w komunikacie Żabki:

Cheeseburger wołowy Szam Amm z numerem partii 515/C/1 i terminem przydatności do spożycia 18/02/2019, z numerem partii 553/C/1 i terminem przydatności do spożycia 19/02/2019, z numerem partii 581/C/1 i terminem przydatności do spożycia 20/02/2019

Kiełbaski z wołowiną XL z numerem partii 676/1 i terminem przydatności do spożycia 17/11/2019, z numerem partii 780/1 i terminem przydatności do spożycia 20/11/2019, producenta Konspol HOLDING Sp. z o. o.

Produkty są wycofane ze względu na prawdopodobieństwo obecności mięsa niepoddanego badaniu poubojowemu - poinformowała Żabka.

Kilka dni temu ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi poinformowało, że zakład, w którym prowadzono nielegalny ubój został zamknięty i usunięty z listy zakładów, których produkcja jest dopuszczona do sprzedaży. Chodzi o przedstawioną w "Suerwizjerze" rzeźnię w Ostrowi Mazowieckiej.