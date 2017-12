Organizujemy w mieszkaniu zabawę sylwestrowa. Leje się szampan, są tańce, wszyscy dobrze się bawią i czekają na północ. I nagle do drzwi dzwoni policja. Powód? Zakłócanie po godzinie 22.00 ciszy nocnej. Czy za to można dostać w Sylwestra mandat?

Czy w noc sylwestrową obowiązuje cisza nocna ? Okazuje się, że tak. W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia cisza nocna obowiązuje tak jak zawsze, czyli między godz. 22.00 a 6.00 rano. Głośna muzyka, gwar rozmów i stukot obcasów podczas szalonej zabawy to normalne w sylwestrową noc. Nie każdemu jednak musi się to podobać. Mieszkając w bloku czy w kamienicy trzeba liczyć się ze swoimi sąsiadami.Śmiechy, tańce i głośna muzyka. W Sylwestra w wielu domach trwa zabawa noworoczna. Co jednak, gdy mamy sąsiada, który wezwie policję, bo...zakłócamy cisze nocną? Czy grozi nam mandat? Prawnie tak, ale policjanci w tym dniu są zwykle bardziej życzliwi i może skończyć się na upomnieniu. Kara będzie zależała od indywidualnego przypadku.- Policjanci nie mogą zignorować żadnego zgłoszenia. Patrole muszą przestrzegać "litery prawa", ale nie zapominamy także o "duchu prawa". Sylwester to wyjątkowa noc - mówi Tomasz Gogolin z biura prasowego z policji województwa śląskiego.Co zrobić, by uniknąć nieprzyjemnej sytuacji witania patrolu policyjnego w sylwestrową noc? Przede wszystkim wypada powiadomić sąsiadów o planowej imprezie. Można zawiesić taką informację na klatce schodowej lub powiadomić sąsiadów osobiście. Jednak jeżeli już zabawa trwa, a sąsiedzi proszą o ściszenie muzyki, warto to uszanować. Pamiętajmy, że to mogą być osoby starsze lub rodziny z małymi dziećmi.Zakłócanie ciszy nocnej to wykroczenie zapisane w Kodeksie Wykroczeń w artykule 51:§1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu (orzekanej w wymiarze od 5 do 30 dni) , ograniczenia wolności ( trwa 1 miesiąc) albo grzywny (wymierzanej w wysokości od 20 do 5000 złotych).