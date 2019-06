Co jeść w czerwcu? Sezonowe warzywa i owoce smakują najlepiej! Dieta na lato

Każda pora roku to nie tylko inna pogoda, ale także inne warzywa i owoce sezonowe. Przysłużymy się naszemu organizmowi (i środowisku!) najbardziej, gdy będziemy jedli to, co akurat jest świeże i lokalne. Zobaczcie, jakie warzywa i owoce najlepiej jeść w czerwcu - w żadnym innym momencie roku nie będą smaczniejsze, niż teraz!

