JPK to nowy dokument księgowy, który przedsiębiorcy co miesiąc muszą składać w urzędzie skarbowym. Nowy dokument dostarczany jest za pomocą księgowości internetowej, więc teoretycznie nie wiąże się z cyklicznymi kolejkami do urzędów. Jak sprawdza się nowy obowiązek nałożony na przedsiębiorców? Co trzeba wiedzieć o jednolitym pliku kontrolnym? Do jakich absurdów doprowadził nowo przyjęty projekt?

JPK pozytywna stabilizacja czy smutny obowiązek?

Obowiązek składania pliku JPK i JPK VAT spadła na wszystkich przedsiębiorców. Co to oznacza? Każda osoba prowadząca swoją działalność gospodarczą, do comiesięcznych obowiązków wynikających z prowadzenia firmy musi dopisać kolejny podpunkt.



JPK – systematyzacja, automatyzacja

Jednolity plik kontrolny ma usystematyzować księgowość w firmie i być pomocą dla fiskusa, która zautomatyzuje weryfikowanie danych podatkowych.



JPK będzie pomocny także w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych i sprawdzających. Czy jest się czego bać? NIE. Tak naprawdę JPK to przeniesienie sporej ilości dokumentów do obiegu internetowego. Brak konieczności stania w kolejkach działa motywująco.



Początek programu nie są łatwe, nie wszyscy przedsiębiorcy przygotowali się na zmiany, pomimo poszerzonej kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów



Zanim jednak przywykniemy do nowej sytuacji warto przypomnieć sobie na czym ona tak naprawdę polega. Odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań. Rozwiać najważniejsze wątpliwości.



