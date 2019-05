Co podarować na Dzień Matki mamie, która ma już wszystko? Mamy dla ciebie pomysły last minute! QUIZ

Dzień Matki już za kilka dni, a ty wciąż nie wiesz, co kupić mamie? Nie martw się! Odpowiedz na kilka pytań, a my na tej podstawie określimy jakim twoja mama jest typem... i z czego najbardziej się ucieszy. Wystarczy, że klikniesz w poniższy przycisk "Przejdź do quizu". Pamiętaj: "Nie musisz mi nic kupować" to kłamstwo!

polecane: FLESZ: Wybory do Parlamentu Europejskiego. To musisz wiedzieć. Wideo