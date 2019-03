Co sadzić na balkonie? Miejska dżungla, łąka czy wymarzony ogród owocowo-warzywny? Stwórz swoje miejsce na balkonie

Doniczki, skrzynki, grządki, owoce, warzywa i zioła – wszystko to możesz zmieścić na balkonie w miejskiej dżungli. Przygotowując swój balkon na ciepły sezon warto przemyśleć harmonogram sadzenia. Nie wszystkie rośliny są odporne na kapryśną wiosnę. Co sadzić wczesną wiosną? Jakie rośliny przetrwają do lata? Jakie warzywa i owoce można hodować na balkonie? Sprawdziliśmy to.