Co słychać u finalistek (i dwóch finalistów) Top Model?

Twoje oczy są hipnotajzing – wielokrotnie mawiała do uczestniczek modowego programu Joanna Krupa, zwana Dżoaną. Mimo że mamy za sobą aż siedem edycji bijącego rekordy popularności show, to właśnie główna jurorka wciąż pozostaje największą gwiazdą „Top Model”. Finalistki i zwyciężczynie programu wielkiej kariery nie zrobiły – przynajmniej nie w wielkiej modzie. Ale wiele z nich zostało celebrytkami, bardziej i mniej znanymi (albo znanymi z bycia znanymi). Jesienią rusza kolejna edycja. Tymczasem zobaczcie, co słychać u gwiazd poprzednich.