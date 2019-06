Cracovia. Ci trenerzy prowadzili "Pasy" w erze profesora Janusza Filipiaka

Choć akurat ten pierwszy, który zaczął pracować w erze Filipiaka - Wojciech Stawowy, prowadził pierwszą drużynę non stop przez ponad 3,5 roku, ale nie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Obejmował zespół w III lidze w lipcu 2002 r. przechodząc z nim w ciągu dwóch lat do ekstraklasy. 20 lutego 2006 r. zakończył współpracę, ledwie miesiąc po podpisaniu 10-letniego kontraktu. To jedyny trener, który u Filipiaka pracował dwukrotnie. Ponownie objął zespół po spadku do I ligi w 2012 r. i rok później wywalczył awans. Nie dokończył sezonu w ekstraklasie. Cracovia nie zmieściła się w pierwszej ósemce, a w rudzie finałowej po trzech porażkach został zmieniony przez Mirosława Hajdę.

Tylko niektórzy otrzymali pełne zaufanie od szefa, dlatego średni czas pracy wynosił około roku. Choć nie brakowało sytuacji, kiedy szkoleniowcy pracowali kilkadziesiąt dni (Albin Mikulski, Tomasz Kafarski, czy wspomniany Hajdo).