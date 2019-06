Cracovia. Damian Dąbrowski: Gdy nie awansujemy, uznam to za porażkę

- Jest pan zadowolony z losowania pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy, w której zagracie z DAC Dunajska Streda?

- Można powiedzieć, że tak. Nie mamy daleko do rywala, przeciwnik z podobnych rejonów więc kultura gry jest zbliżona. Nie musimy się przygotowywać na coś egzotycznego. Będzie to rywal podobny do silnych zespołów z naszej ligi. Jestem zadowolony, nie musimy lecieć np. do Kazachstanu. Mamy kilku Słowaków w naszych szeregach więc to ułatwi sprawę, bo oni mają znajomych w swoim kraju i łatwiej się będzie czegoś dowiedzieć o rywalu.

- Przed trzema laty Cracovia była debiutantem w eliminacjach Ligi Europy. Jest pan jednym z nielicznych zawodników „Pasów” z obecnej kadry, który miał okazję grać ze Szkendiją Tetowo. Wyglądało na to, że byliście trochę zaskoczeni klasą rywala?

- Przygotowywaliśmy się do tych meczów, analizowaliśmy rywala myślę więc, że nie było mowy o zaskoczeniu. Śmiano się z nas, że odpadliśmy, co nas bolało, ale dopiero po jakimś czasie, gdy okazało się, że ta drużyna dochodziła do czwartej rundy, to ludzie zmienili zdanie, okazało się, że nakłady finansowe Szkendiji są większe niż u nas. Nie chcieliśmy usprawiedliwiać się tym, że mieli dobrych zawodników, uznaliśmy swój wynik za blamaż, bo chcieliśmy przejść kolejną rundę, a to się nie udało i to była porażka. Teraz też mamy taki zamiar, by awansować, a jeśli się nie uda, to uznam to za porażkę. Nie ma co myśleć w tych kategoriach, że przeciwnik był mocny, albo słaby.