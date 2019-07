Cracovia. David Jablonsky: Czekam na gola w meczu o stawkę

- Myślę, że to jest mój atut. Jestem wysoki, mam 190 cm wzrostu, zawsze nieźle grałem głową. We wspomnianym sezonie z dziewięciu goli siedem zdobyłem po strzałach głową, a dwa prawą nogą.

- No właśnie, to było pierwsze moje spotkanie w barwach Cracovii. Zagraliśmy z naprawdę niezłym zespołem, było trudno. Byłem szczęśliwy z powodu zdobycia tej bramki.

- Myślę, że nie ma faworyta. DAC to na pewno solidny zespół, skończył ligę na drugim miejscu. Nie przyznaję nikomu większych szans, myślę, że rozkładają się one pół na pół. Zobaczymy na boisku. Ważne, że rewanż mamy u siebie.

- W pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Europy zagracie z DAC Dunajska Streda, słowackim zespołem, trochę węgierskim, bo kibice z tego kraju go wspierają. Jak pan widzi tę rywalizację?

- Miał pan do Cracovii przyjść wcześniej, ale Lewski zażądał za pana transfer 800 tys. euro.

- Wiem, że interesowała się mną Cracovia, ale miałem ważny kontrakt z Lewskim i nie mogłem go opuścić. A co do kwoty za mnie, to nie wiem, ile chcieli Bułgarzy. Udało się dołączyć do Cracovii latem.

- O polskiej lidze coś pan słyszał?

- Oglądałem w internecie. Uważam, że polska ekstraklasa ma dobry poziom, ładna jest otoczka meczów, atmosfera znakomita. Nic, tylko grać na sto procent dla takich kibiców.

- Wie pan coś o fanach Cracovii?

- Tak, oglądałem filmy na YouTube i muszę stwierdzić, że fani Cracovii robią wrażenie.