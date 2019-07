Cracovia. Dwa światy na Słowacji: wojna w Bratysławie, pokój w Dunajskiej Stredzie [ZDJĘCIA KIBICÓW]

Według ustaleń portalu tvn24.pl w ręce policji wpadł między innymi Paweł W., były prezes oficjalnego stowarzyszenia kibiców Cracovii "Cracovia To My". Pełnił tę funkcję do stycznia. W. w sezonie 2018/2019 pełnił też w klubie funkcję SLO (ang. supporter liaison officer), czyli koordynatora ds. kontaktów z kibicami – został wskazany na to stanowisko przez stowarzyszenie kibiców. Był także prezesem Akademii Mistrzów Cracovii, która zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży.

Rzecznik prasowy klubu nie chciał komentować sprawy. Pseudokibice zrobili Cracovii „niedźwiedzią przysługę”.

We wrześniu ubiegłego roku, gdy trwał protest kibiców przeciwko polityce klubu, jego prezes i właściciel Janusz Filipiak mówił nam tak: - Powiem szczerze, czego ja się boję. Załóżmy, że będziemy walczyć o wyższe cele i dojdziemy do europejskich pucharów. I pojawia się sytuacja, jaka zdarzała się w Legii wiele razy, że kibole w meczach międzynarodowych zachowują się tragicznie. I tego chciałbym uniknąć, bo wtedy wszystko traci sens. I to wyjaśnia, dlaczego duże firmy prywatne, polskie czy międzynarodowe, nie chcą sponsorować piłki. Wyłożysz dużą kasę, dochodzisz do gry o jakąś Ligę Mistrzów i potem kibole niweczą cały ten wysiłek. Jaki jest więc sens wykładania niemałych przecież pieniędzy?