Cracovia. Jaroslav Mihalik i Tomas Vestenicky trenują z "Pasami"

Mihalik nie chciał komentować swojej sytuacji.

- Już nic nie powiem – rzucił tylko, mając na myśli sytuację, kiedy to wywiadem dla „Przeglądu Sportowego” podczas zimowego zgrupowania w 2018 r. rozpętał prawdziwą burzę, mówiąc, że prezes Janusz Filipiak zniechęcił go do futbolu. Cracovia pół roku wcześniej wykupiła go ze Sparty Praga i piłkarz liczył, że go odsprzeda po udanych dla niego ME do lat 21. Nic takiego jednak nie nastąpiło.

- Nie wiemy, do kiedy będziemy trenować – mówi Tomas Vestenicky. - Musimy pobiegać tyle, ile koledzy mieli na zgrupowaniu i później normalnie zostaniemy włączeni do treningu. Nie wiem kiedy, już coś robiliśmy z piłkami.

Mihalik w Cracovii rozegrał 24 mecze, zdobył 1 gola. Z kolei Vestenicky zagrał 36 spotkań, w których zdobył też jedna bramkę.