Cracovia. Lukas Hrosso: Dla nas lepiej, gdy atmosfera w Dunajskiej Stredzie będzie gorąca

Hrosso usilnie pracuje na to, by dostać szansę, choć zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że numerem jeden w bramce „Pasów” jest Pesković. - Myślę, że zrobiłem wszystko w sparingach i podczas treningów, by trener był spokojny o moją postawę w bramce – mówi Hrosso. - A reszta jest w gestii trenera, on decyduje, kto będzie grał. Na pewno byłoby moim marzeniem, bym to ja stanął w bramce. Każdy bramkarz chce grać. Nawet jak nie zagram, to nadal będę pracował. Będziemy grać w pucharach europejskich, krajowych, będzie dużo meczów, szansę na pewno dostanę. Trzeba być cierpliwym i przygotowanym na to, by w każdej chwili wejść do bramki.

Hrosso długo grał w słowackiej lidze, m.in. w Nitrze, Slovanie Bratysława. Zna dobrze realia, zespoły w niej grające, a wśród nich najbliższego przeciwnika „Pasów” - DAC Dunajska Streda, z którym przyjdzie rywalizować krakowianom w I rundzie eliminacji Ligi Europy już w czwartek.

- W Nitrze, na nowym stadionie zagraliśmy z DAC w ubiegłym sezonie. Wygrywaliśmy 2:0, by przegrać 2:3. Z kolei w Dunajskiej Stredzie było 0:0. Zdarzało się też, że z nimi wygrywałem. Grałem też na MOL Arenie w Dunajskiej Stredzie, gdy jeszcze nie był ukończony, brakowało jednej trybuny. Pamiętam dobrą atmosferę, jaką stwarazli na nim kibice.

Hrosso potwierdza, że w Dunajskiej Stredzie są fanatyczni kibice, symbole węgierskie jak np. flagi są mocno eksponowane, śpiewany jest hymn Węgier.