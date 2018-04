W ramach Cracovia Maraton 2018 odbył się nocny bieg w centrum Krakowa. Uczestnicy musieli pokonać trasę w centrum miasta długości 10 kilometrów.

Zainteresowanie imprezą przeszło wszelkie oczekiwania organizatorów. - Uczestnicy wystartowali z tego samego miejsca co maratończycy, zakończyli rywalizację też tam, gdzie będzie się kończył bieg główny czyli na Rynku Głównym - mówi dyrektor Cracovia Maraton, jednocześnie dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej Krzysztof Kowal. - Zwiększyliśmy limit startujących do 3,5 tysiąca, ale i on szybko się wyczerpał. Każdy chce pobiegać wśród pieknych zabytków.Można było startować całymi drużynami, dla najliczniejszej organizatorzy przygotowali atrakcyjną nagrodę - 3 tys. zł. Biegacze ruszyli na trasę o godz. 21.30, a limit dotarcia do mety wynosił 1,5 godziny.

