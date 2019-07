Cracovia. Michał Probierz: Javi Hernandez jest dorosły, wie co robi

- Zagraliście pięć spotkań sparingowych, z mocnymi rywalami jak NK Maribor, Dinamo Zagrzeb, Partizani Tirana. Jak prezentował się zespół na tle tych drużyn?

- Ważne, by konfrontować siły z takimi zespołami, bo wtedy widać, co musimy poprawić, nad czym musimy pracować. Pracy było bardzo dużo, zawodnicy wiedzą w jakich elementach mają jeszcze braki, ale nie da się wszystkiego zrobić naraz.

- Co pan sądzi o nowych zawodnikach? Jeszcze przed zgrupowaniem pozyskaliście pięciu piłkarzy, po to, by mieli czas na zgranie z resztą zespołu.

- Zawsze mam na takie pytanie jedną odpowiedź – zweryfikuje ich liga. Kiedyś skreślano Cecaricia, co było dla niego krzywdzące. Mam zawsze duży dystans do opinii. Czytam po ostatnich sparingach, że słabo wyglądamy, a po pierwszych była euforia. Śmieszy mnie to, bo wiem co robiliśmy na zgrupowaniu, w jakich składach graliśmy.