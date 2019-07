Cracovia. Michał Probierz przed meczem z DAC Dunajska Streda: Chcemy grać o jak najwyższy cel

- Ten mecz to jest nagroda za trudny sezon, nie ma niczego bardziej przyjemnego niż przyjechać na takie spotkanie – mówi szkoleniowiec Cracovii. - Rok temu mówiłem przed sezonem, że wszyscy mają zero punktów i gramy o mistrza Polski. Jak się rozpoczyna jakiekolwiek rozgrywki, to się chce zrobić tyle, ile można, chcemy grać o jak najwyższy cel. Chcemy o coś powalczyć. Gdy przychodziłem do Cracovii dwa lata temu, to mówiłem, że chcemy się pokazać z dobrej strony. Gramy z zespołem, który jest agresywny.

Szkoleniowiec “Pasów” zwracał uwagę na fakt, że DAC ma wielu młodzieżowców w swoim składzie.

- Widać u nich agresywna grę – stwierdził. - Widzieliśmy mecze DAC, przeanalizowaliśmy je. Czeka nas bardzo ciężki mecz, to najsilniejszy rywal, na którego mogliśmy trafić. To pierwsza nasza przeszkoda, zobaczymy, w jakim miejscu jesteśmy. Zwracam uwagę na to, że w dunajskiej Stredzie jest żywiołowy doping, musimy być na to przygotowani. Oglądaliśmy na żywo większość meczów DAC-u, wiemy jak grają nowi zawodnicy, postaramy się zagrać tak, by mieć swój styl.