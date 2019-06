Cracovia. Myśliwy w "Pasach". Krwawe hobby Pellego van Amersfoorta. "Najlepiej strzelać do młodych gęsi"

Myśliwską licencję uzyskał we wrześniu ubiegłego roku, ale już gdy był w trakcie szkoleń o jego pozasportowym zajęciu rozpisywały się holenderskie media. - Było o tym głośno. Na tyle, że gdy do Heerenven przyszedł Filip Bednarek (polski bramkarz, który od dziecka trenuje w Holandii – red.), to od razu podszedł do mnie i powiedział: to ty jesteś tym myśliwym, prawda? - opowiadał w magazynie Elfvoetbal van Amersfoort.