Cracovia rozpoczyna pucharową przygodę. Pierwszy etap w Dunajskiej Stredzie

Prezes Cracovii Janusz Filipiak jeszcze przed losowaniem nie ukrywał: – Naszym celem jest awans do fazy grupowej. Wtórował mu trener Michał Probierz: - Zawsze jak zaczyna się rywalizację, trzeba mierzyć wysoko. Włodarze Cracovii i jej szkoleniowiec patrzą tak, pewnie na wyrost, bo faza grupowa będzie osiągalna po ośmiu meczach, trzeba wyjść zwycięsko z konfrontacji z aż czterema rywalami. Czy to realne? W „Pasach” chcą jak najszybciej chcą zmazać plamę sprzed trzech lat, gdy zespół potknął się już na pierwszej przeszkodzie w tych rozgrywkach, a była to macedońska Szkendija Tetowo (0:2, 1:2). Do dziś w zespole jest tylko trzech piłkarzy, którzy pamiętają tamte mecze: Damian Dąbrowski, Marcin Budziński i Mateusz Wdowiak.

Piłkarze „Pasów” nie odczuwają strachu przed pucharowym rywalem.

- Nie mamy się czego bać, w zeszłym sezonie udowodniliśmy, że jesteśmy mocnym psychicznie zespołem – mówi Pesković. - Wychodziliśmy z ciężkich sytuacji. Teraz musimy być pewni siebie, nie możemy jechać do rywala z obawą, nie gramy przecież z jednym z najlepszych zespołów Europy. To drużyna ze Słowacji, musimy podejść do niej z respektem, ale na boisku robić swoje. To coś innego niż liga, trzeba się przygotować do dwumeczu, bo po nim wszystko się kończy, nie można już niczego zmienić.

- Będziemy chcieli wyeliminować zespół ze Słowacji, na pewno będą to dwa trudne mecze – dopowiada Gol. - Przede wszystkim nie możemy tam przegrać, bo wtedy w domu powinno być nam łatwiej i będzie szansa, by przejść rywala. Remis też będzie dla nas dobry, a jak się uda wygrać, to będzie super.