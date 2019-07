Cracovia. Tajny sparing "Pasów" przed eliminacjami Ligi Europy. Przegrały z I-ligowcem

Grano na stadionie przy ul. Kałuży, a mecz miał charakter tajnego - był zamkniety dla publiczności i mediów. Cracovia przegrała 1:2, bramki; Dąbrowski - Bąk karny, Orłowski.

Grano trzy tercje, a trener Michał Probierz rotował składem. chciał przećwiczyć kilka wariantów przed czekającą go pucharową rywalizacją. Co chciał ukryć? To okaze sie w czwartek przy pierwszym starciu DAC z "Pasami". Przypomnijmy, że dwa poprzednie mecze, jeszcze podczas zgrupowania w Słowenii - z Dinamem Tirana i Piunikiem Erywań też miały zamkniety charakter i nie były transmitowane przez klubową telewizję.