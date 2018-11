Cyber Monday 2018: Sprawdź w jakich sklepach są promocje!

Cyber Monday 2018: Poniedziałkowe promocje w Internecie

Miłośnicy zakupów mogą cieszyć się kolejnym dniem wielkich promocji. Tuz po Black Friday czeka na nas Cyber Monday. Niektóre sklepy organizowały akcje promocyjne Black Week, które obejmują promocjami również poniedziałek 26 listopada. Sprawdź gdzie są największe wyprzedaże na Cyber Monday 26 11 2018.

Cyber Monday to dzień pod bardzo podobny do słynnego Black Friday, jednak że dotyczy on głównie sklepów internetowych. Nie zdążyłeś zrobić zakupów w Black Friday? Nic straconego! Sprawdź listę sklepów które mają wyprzedaż w Cyber Monday.

Cyber Monday 2018: data, oferty, promocje, wyprzedaże 26 11 2018

Cyfrowy Poniedziałek następuje bezpośrednio po Czarnym Piątku i stał się modny po tym, jak na popularności zyskały zakupy online, i również kusi zniżkami, tym razem przede wszystkim kupujących w internecie. W ten sposób cały ten „przedłużony weekend” staje się zakupowym świętem, a promocje często zaczynają się już w tygodniu, który go poprzedza.

Oba te święta zyskują na popularności w Polsce. W zeszłym roku na zakupy z okazji Black Friday zdecydowało się już 23 proc. klientów, podczas gdy w 2016 r. było to tylko 12 proc. Średnia wartość koszyka zakupowego w Czarny Piątek sięgała w zeszłym roku 250 złotych. Najchętniej korzystamy z promocji na kosmetyki, zabawki dziecięce, książki oraz elektronikę.

Wyprzedaże Cyber Monday 2018: H&M, ZARA, Zalando, Media Ekspert, x-kom. Sprawdź w jakich sklepach są promocje LISTA

H&M

Apart

Venezia

Forever 21,

C&A,

Zara,

Zalando,

Sephora,

New Balance,

Home&You,

Ochnik,

Deichmann,

Allegro,

Komputronik,

x-kom

al.to

Media Expert,

Media Markt,

RTV Euro AGD,

Bershka,

House,,

Sinsay,

Yves Rocher,

New Look,

Pull&Bear,

Reserved,

Rossmann,

Douglas,

Empik

Black Friday i Cyber Monday 2018

Czarny Piątek (Black Friday) 2018 przypadł na 23 listopada, nie jest to data stała, ponieważ Black Friday odbywa się regularnie w każdy 4. piątek listopada. By zachęcić klientów do zakupów, wiele sklepów obniża ceny swoich produktów również w poniedziałek 26 listopada (Cyber Monday).

Black Friday oraz Cyber Monday to szczególne okresy w roku, kiedy można kupić sprzęty oraz usługi w bardzo atrakcyjnych cenach. Warto mieć się jednak na baczności, bo czasami producenci i sprzedawcy chętnie swoich klientów oszukują. Na co należy zwracać szczególną uwagę?

Black Friday i Cyber Monday, czyli jak nie dać się oszukać podczas wyprzedaży?