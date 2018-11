Cyber Monday 2018 w Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD: co zostało przecenione?

Poniedziałek, 26 listopada. To okazja na kolejne zakupy w obniżonych cenach. Sieci sklepów Media Expert, Media Markt i RTV Euro AGD przygotowała moc promocji dla klientów. Wszystkie przecenione produkty znajdziesz na stronach internetowych sieci sklepów.

Cyber Monday 2018 w Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD: jakie są promocje?

Oferta dotyczy produktów RTV i AGD:

Cyber Monday 2018: Sprawdź w jakich sklepach są promocje!

Black Friday i Cyber Monday 2018

Czarny Piątek (Black Friday) 2018 przypadł na 23 listopada, nie jest to data stała, ponieważ Black Friday odbywa się regularnie w każdy 4. piątek listopada. By zachęcić klientów do zakupów, wiele sklepów obniża ceny swoich produktów również w poniedziałek 26 listopada (Cyber Monday).

Black Friday oraz Cyber Monday to szczególne okresy w roku, kiedy można kupić sprzęty oraz usługi w bardzo atrakcyjnych cenach. Warto mieć się jednak na baczności, bo czasami producenci i sprzedawcy chętnie swoich klientów oszukują. Na co należy zwracać szczególną uwagę?

Black Friday i Cyber Monday, czyli jak nie dać się oszukać podczas wyprzedaży?