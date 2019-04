Cyklokarpaty. Na Wierchomli wystartują maratony rowerowe

Cykl imprez, których ideą jest popularyzacja zarówno kolarstwa górskiego, jak i turystyki rowerowej oraz aktywnego trybu życia, w tym roku zainaugurowany zostanie w Hotel Wierchomla Ski & Spa Resort. Maratony Rowerowe Cyklokarpaty wystartują w sobotę, 13 kwietnia, o godz. 11. Do udziału w zawodach niezbędny jest rower górki i kask.

Kolarze mają do wyboru jedną z czterech tras oznakowanych od startu do samej mety. O godz. 11 wystartują zawodnicy rywalizujący na dystansie Mega - 50 km i Giga - 80 km. Pół godziny później rozpocznie się wyścig na dystansach Family - 15 km i Hobby - 30 km. Dla najmłodszych przy hotelu rozegrane zostaną zawody Kids Race.

Wszystkie trasy swój początek maja z parkingu przed hotelem. Trasy poprowadzone są przez dolinę potoku Potasznia na Przełęcz Potasznia, skąd uczestnicy dystansu Family rozpoczną powrót do mety.

Pozostali zielonym szlakiem rowerowym przejadą pod Bacówkę nad Wierchomla. Stamtąd uczestnicy dystansu Hobby zjadą niebieskim szlakiem rowerowym do Szczawnika. Rywalizujący na dwóch najdłuższych trasach z Bacówki nad Wierchomlą pojadą w stronę schroniska na Jaworzynie Krynickiej i zjadą do samej Krynicy, skąd ścieżkami leśnymi przez Jastrzębik dojadą do Szczawnika.

Ze Szczawnika trasa prowadzi szlakiem w stronę Żegiestowa na Pustą Wielką i sprowadza na dół do Wierchomli Wielkiej. Osoby, które wybiorą najdłuższy dystans, ponownie pojadą podziwiać tereny Nadleśnictwa Piwniczna, pokonując dodatkowo trasę Hobby. Natomiast rywalizujący na dystansach Mega i Hobby wrócą do mety przy Hotelu Wierchomla SKI & SPA Resort.