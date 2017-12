Podczas tegorocznych wyjazdów i powrotów bożonarodzeniowych na małopolskich drogach doszło do 31 wypadków, w których śmierć poniosło 6 osób (w tym 5 pieszych i 1 kierująca), a 28 zostało rannych.

DK 75. Porzucili auta, które wpadły do rowów w Nowej Wsi i udali się do domów...

Do trzech śmiertelnych wypadków doszło w piątek 22 grudnia. Pierwszy z nich miał miejsce około godz. 18.00 w Niepołomicach, gdzie jak wstępnie ustalono 37 – letni kierujący Oplem, potrącił idącego poboczem 63 – letniego pieszego, który poniósł śmierć na miejscu. Z ustaleń wynika, że pieszy poruszał się lewą stroną pobocza pomimo, iż z prawej strony znajdował się chodnik.Do kolejnego wypadku tego dnia doszło około godz. 19.30 w Krakowie przy ul. Balickiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 72 – letni kierujący Toyotą potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych (bez sygnalizacji świetlnej) 81 – letnią kobietę, która zmarła po przewiezieniu do szpitala.Trzeci piątkowy wypadek śmiertelny miał miejsce około godz. 22.45 w miejscowości Krzyszkowice na drodze krajowej nr 7 w powiecie myślenickim. Jak wstępnie ustalono 56 – letni kierujący Oplem, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił przebiegającego z lewej na prawą stronę jezdni 29 – letniego pieszego, który zmarł w trakcie reanimacji.W Wigilię 24 grudnia, doszło do wypadku gdzie śmierć poniosła 33 – letnia kierująca Seatem. Zdarzenie to miało miejsce około godz. 14.30 w Krakowie przy ul. Zabłocie, gdzie jak wstępnie ustalono kierująca utraciła panowanie nad pojazdem, zjechała na torowisko tramwajowe , a następnie uderzyła w słup trakcji elektrycznej, pomimo prowadzonej reanimacji kobieta zmarła.W poniedziałek Bożego Narodzenia, tj. 25 grudnia około godz. 19.30 w miejscowości Nowa Wieś na drodze krajowej nr 75 w powiecie nowosądeckim śmierć na drodze poniosła babcia z 12 letnią wnuczką. Jak wstępnie ustalono 20 - letni kierujący pojazdem m-ki Audi potrącił przechodzące przez jezdnię - za łukiem drogi 69 – letnią kobietę i jej 12 letnią wnuczkę. Piesze poniosły śmierć na miejscu.W czasie prowadzonych działań policjanci wyeliminowali z ruchu 55 kierujących prowadzących pojazd po alkoholu.Podczas ubiegłorocznych Świąt Bożego Narodzenia, tj. od 23 do 26 grudnia doszło do 33 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 40 zostało rannych.