26.01.2018 gdansk. stacja kolejowa gdansk glowny - dworzec pkp.

Uruchomienie połączeń z Bielska–Białej do Olsztyna czy z Łochowa do Krakowa, lepsze skomunikowanie z Zielonej Góry do Lublina oraz ze Zbąszynka do Zielonej Góry, wprowadzenie bezpośredniego połączenia z Wrocławia do Berlina – to postulaty zgłoszone przez pasażerów podczas konsuktacji prowadzonych przez PKP Intercity.

