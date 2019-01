Czego słuchają Polacy? Muzyczne gusta i guściki. Triumf dwóch polskich artystów i zagraniczne pewniki. RAPORT Spotify

Jeszcze niedawno Spotify wchodziło na Polski rynek, a już ma 10 lat? Dekada na polskim rynku to nie przelewki. Spotify, czyli internetowy dostawca najświeższej i najlepszej muzyki na świecie dokładnie zna nasz gust muzyczny. Polacy długo nie musieli przekonywać się o zaletach tej aplikacji. Strona udostępniająca muzykę, bez płyt, bez wygórowanych kosztów, za to z wysoką jakością i legalnie od razu przypadła nam do gustu.

Spotify przez 10 lat mocno się rozwinął. Oprócz serwisu streamingowego, na który, możemy słuchać poszczególnych utworów i całych albumów artystów udostępnia:

playlisty na różne pory dnia, nastroje, zachcianki

podcasty

teksty piosenek

ciekawostki z życia wykonawców i zespołów

wydarzenia i koncerty

Czego słuchają Polacy na Spotify?

Spotify udostępniło światowy raport muzycznych trendów opartych na danych swoich użytkowników. Spotify to 140 milionów melomanów i miłośników wszelkich gatunków. Gazeta.pl poprosiła Spotify o przedstawienie wyników, które odnoszą się konkretnie do naszego kraju. Czego najczęściej słuchają Polacy? To ciekawostka, którą warto znać i jednocześnie pytanie czy wpasowujemy się w ogólnokrajowy trend muzyczny.

Czy wyniki są zaskakujące? TAK i NIE. Z jednej strony zaskakuje obecność dwóch młodych, polskich twórców, w krótkim rankingu, z drugiej nie dziwi fakt, że hity wakacji, roku czy muzycy zdobywający nagrody Grammy znaleźli się na czołowych pozycjach.

Czego słuchają Polacy? RANKING ARTYSTÓW

Z danych Spotify wynika, że cenimy sobie polskich artystów, a przynajmniej dwóch z nich. Wiecie już jakich? TAK to oni. Taco Hemingway i Quebonafide wiodą prym i wciąż są na fali wznoszącej. Ich hity z płyt solowych i wspólny projekt Taconafide osiągają kolejne sukcesy a o największym z nich świadczy, że znaleźli się w tym rankingu. W polskim zestawieniu na podium są właśnie młodzieńcy, a dopiero za nimi, triumfujący na światowej liście – Ed Sheeran.

Taco Hemingway Quebonafide Ed Sheeran Imagine Dragons Coldplay Calvin Harris David Guetta The Weeknd TACONAFIDE Drake

Czego słuchają Polacy? RANKING UTWORÓW

W tym zestawieniu, jeśli chodzi o zwycięzcę nie ma niespodzianek. Ed Sheeran ze swoim hitem „Shape of You” podbił serca użytkowników. Na Youtubie oficjalny teledysk odtworzono prawie 4 MILIARDY razy.

W rankingu po raz kolejny widzimy chłopaków z polskiego podwórka: Taconafide i „Tamagotchi”. Oprócz tego hity pierwszych miejsc światowych list przebojów: Imagine Dragons – „Radioactive”i Hozier – „Take Me to Church”.

Czego słuchają Polacy? RANKING ALBUMÓW

Najczęściej wybierane utwory to jedno, a jakich albumów najczęściej słuchamy w swoich odtwarzaczach? W raporcie Spotify kilka zaskoczeń i kilka oczywistości. Dwie pierwsze pozycje dla rudzielca z Wielkiej Brytanii, kolejne dla ulubieńca nastolatek.