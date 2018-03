Celebracja uroczystej Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 19. Poświęcenie pokarmów od godz. 8 do 16 co około 20 min.Niedziela Wielkanocna - procesja rezurekcyjna o godz. 6 i po niej msza św. jak w każdą niedzielę (7.30, 9, 10.30, 12, 14, 17, 19).W Wielką Sobota święcenie pokarmów od godz. 9 do 16. Cały dzień trwa adoracja Pana Jezusa w Grobie. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20, a zakończy ją uroczysta procesja rezurekcyjna po ul. Batorego.W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rano nie ma procesji rezurekcyjnej. Msze św. w godz. 6, 7, 8, 9, 10, 15.15, 16.30, 18 i 19.30.Wielka Sobota - adoracja od godz. 6. Święcenie pokarmów od godz. 8.30 do 16.Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19.30, po niej procesja rezurekcyjna. W niedzielę wielkanocną msze św. o godz. 5.30, 6.15, 7.30, 9, 10.30, 12, 16 i 18.W Wielką Sobotę adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 6 do 18. Błogosławieństwo pokarmów co pół godziny od 8 do 16. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20, a zakończy uroczystą procesją rezurekcyjną wokół kościoła. W Wielką Niedzielę msze św. o godz. 6.30, 7.30, 9, 10.30, 12, 13.30, i 19.W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów od godz. 9 do 13 (co pół godziny) i o godz. 17. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 19, a zakończy się procesją rezurekcyjną. Wielkanocne msze św. o godz. 6, 7.30, 9, 10.30, 11.45, 15 i 19.W sobotę adoracja Grobu Pańskiego od godz. 6. Poświęcenie pokarmów wielkanocnych w kościele co pół godz. od 8 do 14. Przy kapliczce w Cyganowicach o godz. 8.30, w Popowicach o godz. 9.Wieczorem o godz. 19 w kościele rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego procesja rezurekcyjna o godz. 6, a po niej msza św. Pozostałe o godz. 6.30, 9.15, 11, 12.15 i 18.