Prawie 33 miliony złotych z Unii Europejskiej dostanie województwo małopolskie. To pieniądze na nowoczesne pociągi dla Kolei Małopolskich.

Umowę o dofinansowanie podpisali dzisiaj w Krakowie p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol oraz marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa. Dzięki unijnemu wsparciu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko województwo kupi 4 pociągi, tzw. elektryczne zespoły trakcyjne.Każdy z nich będzie miał 200 miejsc siedzących. Składy będą wozić pasażerów Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Pociągi będą dostosowane do potrzeb wszystkich, także osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niewidomych lub niedowidzących, niesłyszących, kobiet w ciąży, osób o niskim wzroście (w tym dzieci), osób z ciężkim bagażem, seniorów czy obcokrajowców, którzy nie znają języka polskiego. Chodzi np. o odpowiednie oświetlenie, dostęp do toalet i sposób wyświetlania informacji dla pasażerów.Koszt całej inwestycji to nieco ponad 88 milionów złotych. Dofinansowanie unijne wyniesie prawie 33 miliony złotych, resztę kosztów pokryje budżet województwa. Projekt ma zostać zrealizowany do końca września 2019 r.- Z Programu Infrastruktura i Środowisko przeznaczyliśmy już ponad 3,2 miliarda złotych na inwestycje transportowe w województwie małopolskim. Sam Kraków realizuje już 4 inwestycje w komunikację miejską ze wsparciem z programu, o dofinansowaniu unijnym w wysokości 450 milionów złotych – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.- Rozwój kolei w regionie to jeden z priorytetów samorządu województwa, dzięki temu kolejowa rewolucja na małopolskich torach trwa. Zaplanowaliśmy ją bardzo dokładnie i konsekwentnie realizujemy. Liczy się dla nas przede wszystkim komfort pasażera, dlatego nieustannie kupujemy nowoczesne pociągi, poszerzamy ofertę przewozową, inwestujemy w budowę parkingów Parck&Ride i rozwój zintegrowanego biletu. Dziś po małopolskich torach kursuje 40 komfortowych składów. Cieszę się, że już w przyszłym roku flotę kolejową uzupełnią 4 dodatkowe pociągi spełniające najwyższe europejskie standardy – stwierdził marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa.