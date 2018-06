Nowy wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski stwierdził, że opodatkowanie cukru byłoby dobrym pomysłem. W ten sposób chce walczyć z otyłością Polaków. Czy czeka nas zatem kolejna podwyżka cen? Czy podatek od cukru zostanie wprowadzony?

Podatek od cukru czyli podwyżka ceny

- To jest jak akcyza na papierosy. Należy iść w tym kierunku. Otyłość wśród Polaków jest wysoka. Dlaczego nie walczyć z nią przez podwyższenie cen? - powiedział wiceminister Maciej Miłkowski w Super Expressie.

Podatek od cukru na świecie

Podwyżka ceny cukru wydaje się nieunikniona. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział podatek od cukru.Choć walka z otyłością poprzez podwyższanie cen cukru pozornie wydaje się absurdalna, to takie rozwiązanie wprowadziło już wiele krajów w Europie.Od kwietnia podobny podatek obejmujący napoje słodzone, obowiązuje przykładowo w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wedle nowego prawa, Brytyjczycy za każde 100 mililitrów napoju, w którym znajduje się więcej niż 5 gramów cukru, muszą zapłacić 22 pensy (plus VAT), jeśli jest go ponad 8 gramów, płacą 29 pensów.Podobne rozwiązania obowiązują m.in. we Francji, Norwegii czy na Węgrzech.Otyłość jest jednym z największych problemów XXI wieku. W Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2014 roku cierpi na nią 18 procent mężczyzn i ponad 15 procent kobiet. Nadwagę ma z kolei aż 44 procent mężczyzn i 30 procent kobiet.

