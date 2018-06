Co szkodzi dziecku? Teoretycznie każdy rodzic ma na ten temat pewną wiedzę, w praktyce jednak każdemu z nas zdarzają się wpadki. Często chcemy dobrze, a wychodzi źle, dlatego warto wiedzieć, co może zaszkodzić dziecku, chociaż wydaje się być potencjalnie nieszkodliwe. Zagrożenia czyhają na każdym kroku!

Co szkodzi dziecku?

Mało kto świadomie chce wyrządzić dziecku krzywdę, jednak często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że błahe sprawy mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych sytuacji. Czasami wręcz wydaje nam się, że robimy dobrze, ale brak wyobraźni lub wystarczającej wiedzy na temat fizjologii małego dziecka sprawia, że niestety mu szkodzimy.W każdej dziedzinie możemy nieświadomie wyrządzić dziecku krzywdę. Zawsze musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że organizm malucha nie jest w pełni ukształtowany - nie tak, jak u dorosłego człowieka i w związku z tymMusimy też wykazać się wyobraźnią i przewidywalnością - wiele zabawek nie zaszkodziłoby dziecku, gdybyśmy wcześniej potrafili przewidzieć, w jaki sposób postanowi je wykorzystać młody człowiek. Inspekcja handlowa w 2017 roku miała zastrzeżenia prawie do co czwartej kontrolowanej zabawki, co oznacza, że kupując zabawki dla dziecka musimy wykazać się sporą czujnością i zwracać uwagę m.in. na to:Zaszkodzić dziecku mogą też pozornie niewinne zabawy, a nawet teoretycznie zdrowa dieta . Co jeszcze? Zobacz w naszej galerii!