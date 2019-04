Czy szkodzisz swojemu dziecku? Sprawdź, co jest niebezpieczne!

Musimy też wykazać się wyobraźnią i przewidywalnością - wiele zabawek nie zaszkodziłoby dziecku, gdybyśmy wcześniej potrafili przewidzieć, w jaki sposób postanowi je wykorzystać młody człowiek. Inspekcja handlowa w 2017 roku miała zastrzeżenia prawie do co czwartej kontrolowanej zabawki, co oznacza, że kupując zabawki dla dziecka musimy wykazać się sporą czujnością i zwracać uwagę m.in. na to:

czy nie mają niebezpiecznych dla malucha elementów

czy posiadają odpowiednie atesty

czy producent umieścił znak CE

Zaszkodzić dziecku mogą też pozornie niewinne zabawy, a nawet teoretycznie zdrowa dieta. Co jeszcze? Zobacz w naszej galerii!